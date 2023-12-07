"Закохані": нові подробиці роману Джіджі Хадід та Бредлі Купера

Зіркова пара отримала схвалення своїх рідних та колишніх партнерів.

28-річна американська супермодель Джіджі Хадід і 48-річний актор Бредлі Купер викликали чутки про стосунки в жовтні 2023 і вони докладали зусиль, щоб бути одне з одним. Про це пише Daily Mail.

"Джіджі та Бредлі проводять значну кількість часу разом, коли це дозволяє їхній графік", — сказав інсайдер.

Пара також має схвалення своєї родини та друзів, зокрема, їхніх колишніх Зейна Маліка та Ірини Шейк.

"Вони познайомили одне одного зі своїм найближчим, тісним оточенням. [Мама Джіджі] Йоланда [Хадід] і [сестра] Белла [Хадід] якнайкраще підтримують", — додало джерело.

Модель та актор мають "схожі особистості", що означає, що вони "добре ладнають".

У Джіджі є трирічна дочка на ім’я Хай від Зейна Маліка, з яким вона розійшлася у 2021 році після шести років роману.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Тим часом Бредлі розлучився з Іриною Шейк у 2019 році після чотирьох років спільного життя. У них є шестирічна дочка Лея.

"Слава не змінює жодного з них, і вони захоплюються цим одне в одному", — пояснило джерело.

Пара "закохана одне в одного" і "об’єдналася" через спільні інтереси.

Бредлі Купер з донькою Леєю Фото: Getty Images

"Обом подобається проводити час разом і вони познайомили одне одного з важливими людьми у своєму житті", — сказав інсайдер, додавши: "Люди навколо них думають, що вони чудові разом".

Нагадаємо, Бредлі Купер та Джіджі Хадід сходили на романтичне побачення.

Також Фокус писав про вихід на публіку Джіджі Хадід у компанії її матері.