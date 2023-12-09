Рік Барбі та чубчик 70-х. Головні тренди краси 2024 року

2023 рік продемонстрував безліч різноманітних б'юті-тенденцій — від інноваційних стилів нігтів до технік догляду за шкірою, і кожна з них залишила свій слід у світі краси, що постійно розвивається.

Минає 2023 рік, який приніс багато цікавих нововведень у б'юті-сфері та заклав основи для нових тенденцій у 2024-му. Про те, які тренди краси стали провідними в році, що минає, розповідає журнал Hello.

Допомогла редакції підготувати дайджест з найприкметніших б'юті-тенденцій команда експертів з краси Beauty Pie, яка уважно проаналізувала понад 300 нових стилів за останні 12 місяців. В оцінці враховувалися перегляди відео в TikTok, публікацій в Instagram, дощок Pinterest і щорічного обсягу пошуку в Google.

Нігті — наше все

Ніби як ностальгічний акцент, але він несподівано відродився 2023 року і посів перше місце як найбільша б'юті-тенденція. Напевно, слід подякувати за це Кім Кардаш'ян, яка відверто розповіла в Instagram про свій французький манікюр у формі шпильки. За даними Hello, її пост зібрав майже 8 мільярдів переглядів у TikTok і майже 3 мільйони пошукових запитів у Google, обігнавши покази на світових тижнях моди.

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Чубчик у стилі 60-70-х

Його ще називають шторним, або чубчиком на фіранках. Особливість його в тому, що він універсальний і пасує до різних форм обличчя, водночас залишаючись сучасним. Протягом усього року він зберігав свою популярність, про що свідчать понад 4 мільярди переглядів у TikTok і понад 14 мільйонів пошукових запитів у Google.

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"Скляна шкіра"

Естетика "чистої дівчини" якнайкраще визначає сприйняття "скляної шкіри" — сяйливого, ніби відполірованого зовнішнього вигляду, досягти якого допомагають, наприклад, сироватки з гіалуроновою кислотою. Ця тенденція набрала нових висот у 2023 році завдяки більш ніж 3 мільярдам переглядів у TikTok і майже 900 000 постів в Instagram.

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Мікронідлінг

Це не лише нове слово в б'юті-індустрії — 1,7 мільярди переглядів у TikTok (!), а насамперед новий рівень регенерації шкіри та вироблення колагену. Мікронідлінг, який використовує крихітні стерилізовані голки для кращого проникнення засобів догляду за шкірою та природного загоєння, став ефективнішим і доступнішим з появою домашніх дермальних ролерів і штампів.

Простота і стиль — хромовані нігті

Саме мінімалізм часто вирізняється особливою стильністю, і це стосується багатьох аспектів краси. Недарма такі знаменитості, як Гейлі Бібер, Зендая і Ріанна, віддали у 2023 році перевагу цьому манікюру "без особливих зусиль" — обираємо базовий колір, хромований відтінок і ваші руки прекрасні, про що свідчать майже 2,5 мільйона репостів в Instagram.

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Рік Барбі

Може, фільм Грети Гервіг про Барбі — це прекрасний маркетинговий хід компанії Mattel, що створює ляльку Барбі з 1959 року. Але він точно дав імпульс усьому, чим "живе" цей бренд, зокрема й тенденціям макіяжу в стилі Барбі — перламутрові тіні для повік, пухнасті вії, яскраві рожеві або персикові рум'яна, пухкі губи з рожевою помадою всіх відтінків. Такий культовий образ Марго Роббі, ні багато ні мало.

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Холодні хвилі

Чому холодні, запитаєте ви? Пояснення просте, як і спосіб отримання прекрасної укладки, гідної пристойного салону краси. Легкі кучері, що отримали назву холодних, або легких, хвиль, можна отримати без будь-якого гарячого впливу на волосся. Просто обгортаєте висушене рушником волосся навколо пояса халата перед сном. Після пробудження ваша укладка готова.

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Лімфодренаж

Це вже навіть скоріше не косметологічна, а медична процедура, яка використовує масаж і компресію в оптимальному поєднанні, щоб усувати набряки і допомагати контуруванню не тільки обличчя, а й усього тіла. Переваги такої техніки зробили її мейнстримом у році, що минає, і цілком заслужено.

Кераміди

Пам'ятаєте чарівність "скляної шкіри"? Особливу роль у її досягненні відіграють кераміди — ліпідні молекули, які не тільки зволожують, а й відновлюють шкірний бар'єр, забезпечують рівний і добре зволожений колір обличчя в поєднанні з продуктами вітаміну С і ретинолу.

Чарівне ластовиння

"Поціловані сонцем" — так говорять про тих, у кого є веснянки, нехай і штучні. Багато знаменитостей створюють цей ефект свіжості й милоти, використовуючи олівці для підводки очей або пензлики, а для тривалішого ефекту тренду фейкових веснянок — навіть штучну засмагу.

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Пластирі для проблемної шкіри

Виявляється, будь-який прищик на шкірі можна прикрасити модним аксесуаром, у такий спосіб розв'язавши проблему просто і красиво. Напевно, тому патчі від прищів з різними малюнками і стали популярним трендом у 2023 році.

Відновлення шкірного бар'єру

Це дуже важливо в холодну пору року або в широтах, де зима триває мало не 9 місяців на рік. Експерти рекомендують підтримувати гідратацію шкіри, щоб вона залишалася зволоженою і сяючою, коли падає температура. Тому, як стверджують б'юті-консультанти, так критично важливими є попереджувальні заходи, серед яких — гліцерин, алое вера, пептиди міді, сквален і гіалуронова кислота.

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Мармурові нігті

Унікальний дизайн мармурових нігтів, натхненний використанням мармуру в різних формах і напрямах, зокрема в мистецтві, продовжує бути трендом 2023 року. Такий мармуровий манікюр втілює вашу креативність і розкриває індивідуальність.

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Латте-макіяж

Настільки вдала назва тренду року, що минає, дає можливість миттєво уявити м'які пастельно-коричневі відтінки макіяжу, для яких характерне певне мерехтіння. Латте-макіяж ніби створює сяючий скульптурний ефект і ідеально підходить для красивої рівномірної засмаги, яку представила влітку цього року Гейлі Бібер.

Зубні коштовності

Недарма кажуть: нове — добре забуте старе. Так сталося і з відродженням такого тренду, як дорогоцінне каміння для зубів — скайси, настільки популярні в 90-х роках минулого століття. Цьому блискучому аксесуару подарували друге життя такі знаменитості, як Белла Хадід, Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер.

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Йога для обличчя

І знову тренд-2023, що допомагає зробити шкіру сяючою і пружною — йога для обличчя. Фактично це серія вправ, спрямованих на розгладження, тонізацію та підвищення еластичності шкіри. У поєднанні зі спеціальними роликами та тонізувальними засобами йога збільшує кількість колагену й еластину — природних речовин, що надають шкірі здорового вигляду.

Бронзувальні краплі

Простіше кажучи, це краплі для засмаги, які прості в застосуванні — 2-3 краплі прямо на обличчя і дати вбратися як зволожувальному крему. А можна змішати з сироваткою як підсилювач засмаги. Саме такі краплі найрізноманітніших відтінків — від світлих до темних — забезпечують бронзове сяйво вашої шкіри. При цьому вони дуже делікатні й підходять навіть для чутливої шкіри.

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Мезотерапія

Робота зі шкірою обличчя без уколів і голок — тренд 2023 року, який став популярним завдяки гарному ефекту відновлення, очищення й омолодження шкіри. Особливу увагу привертають неінвазивні методи мезотерапії, наприклад, супермаски, що доставляють шкірі обличчя необхідні вітаміни та олії Омега.

HIFU

Цей інноваційний метод протидії пошкодженню шкіри, зокрема від сонця, а ще — впливу на глибокі шари шкіри та стимуляції вироблення колагену, залишився популярним і 2023 року. Саме тому HIFU, тобто сфокусований ультразвук високої інтенсивності, став одним із трендів б'юті-індустрії року.

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Біодобавка "Левова грива"

Біодобавки, появу яких пов'язують з ім'ям Меган Маркл, поєднують у собі лікарські гриби, адаптогени та пробіотики, зокрема лев'ячу гриву і рейші, які досить серйозно допомагають підтримувати гарне самопочуття. Вони привертали увагу косметологів і стали трендом року завдяки благотворному впливу на нервову систему, а також цілеспрямованому впливу на підвищення розумової працездатності, зниження стресу і підтримку здорового травлення.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав про наймодніші відтінки фарб для волосся на осінь 2023.

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