Експрем'єр-міністерка Фінляндії зʼявилася на публіці в жовто-синьому вбранні (фото)

Країна відзначила свій День незалежності 6 грудня, проте Санна Марін обрала образ у кольорах українського прапора.

Колишня премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін відвідала урочистий прийом з нагоди Дня незалежності країни в жовто-синьому вбранні. Кадри з події публікують в Instagram.

На одному з фото можна побачити, як 38-річна Санна Марін позує в жовтій сукні з атласної тканини з оголеним плечем. Сукню експремʼєр-міністерка доповнила синьою стрічкою, що створило образ українського прапора. Також Марін одягнула золоті масивні сережки та зібрала волосся в елегантну зачіску. Вона зробила легкий вечірній макіяж.

Санна Марін

"Вона неймовірно красива, дякую Санні та всьому народу Фінляндії за підтримку України в ці найважчі для нас часи", "Вау, який образ у Санни", — пишуть у коментарях до допису користувачі мережі.

Фото: sannamarin Фото: sannamarin Фото: sannamarin Фото: sannamarin Фото: sannamarin

Зазначимо, що Санна Мірелла Марін була наймолодшою прем'єр-міністеркою в історії Фінляндії. На посаді жінка була з 10 грудня 2019 до 20 червня 2023 року. Уряд Санни Марін активно підтримував Україну, а сама вона не раз відвідувала нашу країну.

Нагадаємо, Санна Марін потрапила у скандал через відео з вечірок, які вона відвідала.

Також Фокус писав про появу на публіці Санни Марін у компанії чоловіка, з яким вона вже оголосила про розлучення.