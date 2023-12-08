Скандальний репер Потап співпрацює з Росією, — таролог

Потап останнім часом все частіше помічений в компанії росіян.

Тарологиня й екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що скандальний репер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом Потап, співпрацює з росіянами. Про це вона заявила в ефірі "АстроЛюкс".

Зокрема, у розмові журналістка задала питання, яке цікавить всю Україну: "Яким чином Потапу вдається покидати територію України?".

"Я наскільки розумію вони там оформлюють (ред. документи) на рівні держави, там є якась загальна система. Чи він їде по справах, чи по справах дружини. Якусь він там місію виконує. В такому руслі", — зазначила Людмила Хомутовська.

Варто зазначити, що останнім часом 42-річний репер часто критикується суспільством за виїзди за кордон та хизування цим у соціальних мережах. Хейтери часто нападають на співака з претензіями, як йому це вдається і чому він не йде воювати на фронт.

Як запевняє таролог Хомутовська, репер щиро не розуміє цих нападок, він переконаний, що робить все правильно.

"Нам показує, що людина має багато грошей і йому важливо зберегти оцю свою зірковість. І скажу більше, він навіть не думає, що робить щось погане. Його очима, він підтримує контакти, розширює бізнес. Якось так", — сказала Хомутовська.

На що журналістка вирішила задати запитання: "Виходить, що Потап нормально ставиться до росіян?". Таролог відповіла коротко: "Він з ними співпрацює".

Нагадаємо, Слава Дьомін "передбачив" долю Потапа. Також раніше ми писали, що Потап учергове нарвався на хейт і показав радісне та щасливе обличчя на палючому сонці в Маямі.