Вікторія Бекхем зʼявилася на публіці з донькою (фото)

Підписники знаменитості помітили схожість зірки зі спадкоємицею.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем зʼявилася на публіці з донькою, що підросла. Знімками з події багатодітна мама ділиться в Instagram з понад 30 млн підписників.

Бекхем та її 12-річна донька Гарпер Севен стали гостями заходу "Vogue 100" в Маямі.

"Особливий день з #HarperSeven", — прокоментувала подію Вікторія Бекхем.

На публіці вона зʼявилася в білому штанному костюмі з чорним лаконічним ременем свого бренду. До образу дизайнерка додала годинник та сережки, розпустивши довге волосся.

Тим часом Гарпер контрастувала з мамою в чорній сукні на бретелях. Волосся вона зібрала у хвіст.

Зокрема, на заході в Маямі помітили дружину Ліонеля Месі Антонеллу Рокуццо.

Вікторія Бекхем з донькою

"Гарпер така гарна леді", "Ваша мінія. Вона так схожа на свою маму", "мініБекхем. Ви обоє приголомшливі", — реагують на свіжі фото доньки Вікторії та Девіда Бекхема користувачі мережі.

Окрім Гарпер, співачка та футболіст Девід Бекхем виховують трьох синів — Брукліна, Ромео та Круза.

Вікторія та Девід Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон повторила модний прийом Вікторії Бекхем.

Також Фокус писав про новий тренд від Вікторії Бекхем.