50-річна Кейт Бекінсейл вийшла на червону доріжку в ультракороткій сукні (фото)

Незважаючи на те, що в її родині зараз не все гладко, Кейт намагається переключитися на позитив і активно відвідує світські тусовки.

Британська акторка Кейт Бекінсейл ламає всі шаблони про вік, і її можна сміливо назвати жіночою відповіддю Джареду Лето, який у свої 50 виглядає років на 20 молодшим. Кейт не соромиться носити яскраві та зухвалі вбрання, які можуть багатьом здатися недоречними, і продовжує радувати шанувальників фотографіями на своїй сторінці в Instagram, показуючи, серед іншого, і насичене світське життя. Так, Бекінсейл відвідала гала-концерт "Жінки у сфері розваг" журналу Hollywood Reporter у Беверлі-Гіллз, а для виходу вибрала дуже стильний і сміливий ансамбль.

Актриса мала бездоганний вигляд у білій твідовій мінісукні з довгими рукавами. Під неї вона взула босоніжки-стрипи на високій платформі і підборах, що вже стали звичними, прикрашених стразами. Образ завершував мінімалістичний макіяж.

Віднедавна Кейт з'являється на публіці зі світлим волоссям. Якщо раніше багато хто думав, що це перука, то тепер мимоволі починають припускати, що вона змінила колір волосся і зачіску, зробивши стрижку каре.

Спілкуючись із журналістами, актриса висловила вдячність за участь у заходах, орієнтованих на жінок.

"Це змушує вас відчувати, що ваша чаша стала трохи повнішою", — заявила вона, підкресливши надихаючу силу таких зустрічей.

Зараз у Бекінсейл — непростий час. Її 87-річний вітчим Рой Баттерсбі бореться з двома типами раку. Нещодавно він переніс "великий інсульт", що посилило занепокоєння з приводу особистої боротьби за здоров'я її матері Джуді Ло.

Шість років тому 76-річній Джуді поставили діагноз давньої хвороби, на яку Кейт натякнула у своїх емоційних постах в Instagram.

Будучи сповнена рішучості забезпечити турботу про своїх батьків, Кейт змусила їх переїхати з Великобританії в її будинок у Лос-Анджелесі. У її біологічного батька, покійного британського актора Річарда Бекінсейла, відомого своїми ролями у фільмах "Каша" і "Вологість", є ще одна дочка, 55-річна Саманта, від Маргарет Бредлі.

Рой, успішний режисер, відомий своєю роботою над такими британськими хітами, як "Інспектор Морс", "Зломщик" і "Дотик інею", дуже близький з Кейт. В останні місяці вона відкрито розповідала про проблеми зі здоров'ям своїх батьків, публікуючи фотографії матері, яка перебуває на лікуванні в лікарні. У серпні зірка закликала своїх підписників "прийняти радість і життя, незважаючи на горе і хвороби".

Вітчим і мама Кейт Бекінсейл живуть разом із нею в Лос-Анджелесі

Її мати, теж актриса, вийшла заміж за Роя 1997 року, через 18 років після смерті Річарда. Міцний зв'язок Кейт з вітчимом завжди був очевидним: фанати регулярно висловлювали своє захоплення їхніми близькими стосунками.

Крім проблем зі здоров'ям батьків, Кейт переживає втрату улюбленого кота Клайва, який помер у червні у віці 19 років .

Раніше Фокус писав, що Кейт зробила тату на честь домашнього улюбленця.