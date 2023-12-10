Різдвяний подарунок і затишний тренд: які шарфи популярні цієї зими (фото)

Теплий і затишний шарф — це не тільки стильний аксесуар вашого гардероба, а й прекрасний подарунок до Різдва.

У нього можна закутатися тепліше або викласти на пальто з особливим шиком, зробити непомітним доповненням до образу або акцентом у ньому — способів носити шарф нескінченна безліч. Напевно тому в італійському Vogue його назвали головним героєм вуличного стилю.

А ще він допоможе вам при виборі подарунка до Різдва — ось тут і проявиться ваш смак і розуміння індивідуальності вашого візаві.

Однотонні шарфи

Якщо чесно, то це — база, яку ви можете використовувати практично нескінченно. Головне, щоб модель шарфа відповідала тому образу, який ви хочете створити. Наприклад, шарф зі 100% кашеміру — м'який, теплий, як правило, має стандартний розмір. Якщо подовжений, то чудово підійде і як поєднання головного убору та безпосередньо шарфа.

Фото: pixabay.com

Однотонний шарф може бути фактурним — наприклад, з м'якої бежевої овчини або суміші вовни, мохеру і бавовни з м'якою підкладкою (так-так, і такі бувають!).

Шарф тонкої в'язки і з бахромою по краях прикрасить ваш верхній одяг, тільки не варто нарочито демонструвати знаменитий бренд — якість шарфа говорить сама за себе. До речі, дійсно висока якість дасть змогу цьому аксесуару прожити у вашому гардеробі гідне довге життя.

Фото: pixabay.com

А ось мейнстримом нинішнього зимового сезону став шарф усіх відтінків червоного — завдяки своєму полум'яному контрасту він пожвавить будь-який нейтральний образ.

Різнокольорові шарфи

Хочете суперкрутий акцент у своєму вуличному образі? Італійський Vogue радить звернути увагу на один з найяскравіших і найекстравагантніших трендів нинішньої зими — різнокольоровий шарф найнесподіваніших колірних рішень. Це можуть бути популярні відтінки коричневого — від бежевого до молочного шоколаду, можлива і справжнісінька веселка або поєднання, здавалося б, непоєднуваних кольорів.

Фото: pixabay.com

За малюнком різнокольорові шарфи можуть бути в горизонтальну або вертикальну смужку, з "мазками" абстракціоністів або розтушовуванням, або просто переплетенням різнокольорових ниток і безліччю візерунків — загалом із найбільш "неправильним" дизайном. Креативність у зимову пору не просто вітається!

Фото: pixabay.com

Картаті шарфи

Якщо ви шукаєте класику, то безумовно це шарф від бренду Burberry, який, до речі, підходить і для жінок, і для чоловіків.

Фото: pixabay.com

Вічно модними залишаються шарфи в темно-синю і світло-коричневу клітинку, хоча експерти видання пропонують звернути увагу на модний цього сезону сірий та його відтінки.

Фото: pixabay.com

Цікавий вигляд має шарф із темно-синьою кліткою як основою та лініями від білого до червоного кольору. І придивіться до різних поєднань коричневого та бордового — ці кольори теж у тренді.

Фото: pixabay.com

Як носити шарф — модні тенденції

Консультанти італійського Vogue пропонують три способи носити шарф, які цього сезону найбільш популярні.

Шарф у тон пальта

Поєднання пальто і шарфа ідеально підходить навіть для найвимогливіших до свого образу особистостей. Це класика поза тенденціями, яка відмінно адаптується до будь-якої ситуації, навіть найофіційнішої.

Фото: pinterest.com

Максі тканий шарф-капюшон

Це так званий шарф-балаклава, який закриває і голову, і шию. Реально — найзатишніша і найкрутіша тенденція нинішнього сезону.

Фото: pinterest.com

Шарф "назад"

Простіше кажучи, шарф ніби носиться задом наперед, тому кінці шарфа падають на спину, а не на груди. Ідеально поєднується навіть із найелегантнішим вбранням, і не тільки верхнім одягом, а й красивою сукнею для особливого випадку.

Фото: pixabay.com

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