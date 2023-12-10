Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною (фото)

Зіркова пара обрала парні темні образи для вечірки в Маямі.

49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо провів час зі своєю новою дівчиною Вітторією Черетті, 25. Про це пише Daily Mail.

Зірку "Острова проклятих" помітили на щорічному фестивалі в Маямі, коли він насолоджувався напоєм разом з італійською моделлю. Одягнений у темну сорочку, штани в тон і звичайну бейсболку, голівудський актор розчинявся в натовпі інших зірок.

Вітторія наслідувала стиль Ді Капріо у чорному ансамблі. Волосся зірки подіумів було розпущене.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

У листопаді 2023 Леонардо відсвяткував свій 49-й день народження з новою дівчиною, яка приєдналася до нього та інших гостей на зірковому святі.

Влітку 2022 року актор розійшовся з моделлю Камілою Морроне. Пара була разом близько пʼяти років, проте після цього Ді Капріо почали підозрювати в романі з іншою зіркою подіумів — Джіджі Хадід. Інсайдери розповідали про серйозні наміри Леонардо. Втім, офіційно знаменитості не коментували своє особисте життя.

Через певний час голівудську зірку помітили в компанії Вітторії Черетті. Італійська модель лише влітку 2023 року розлучилася з чоловіком, діджеєм Маттео Міллері. Джерела, близькі до Ді Капріо та Черетті, наполягають, що актор готовий "заспокоїтися" та зупинив свій вибір на італійці.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо познайомився з родичами Вітторії Черетті.

Також Фокус детальніше писав про вечірку з нагоди 49-річчя Ді Капріо.