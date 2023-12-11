Маленька Єлизавета та коргі: як виглядали архівні різдвяні листівки королівської родини (фото)

Королівська родина Великобританії має традицію щороку перед зимовими святами надсилати листівки з фотографіями представників монархії.

Оприлюднено архівні різдвяні листівки королівської родини Великобританії. Знімками ділиться Royal Collection Trust в Instagram.

Надсилати різдвяні листівки з улюбленими сімейними фотографіями є традицією в королівській родині. Цього року король Чарльз ІІІ та королева Камілла вже представили свою листівку з кадром, зробленим у день коронації 6 травня 2023.

Принц Вільям з Кейт Міддлтон також показали офіційний портрет з трьома дітьми.

А тепер Royal Collection Trust пропонує повернутися в історію та пригадати, якими листівки були раніше.

На першому чорно-білому кадрі постала молода королева Єлизавета ІІ з маленьким принцом Чарльзом у 1949 році. На другому — портрет, зроблений у Букінгемському палаці в грудні 1938 року, короля Георга VI з дружиною біля доньок Єлизавети та Маргарет та коргі Дукі.

"З найкращими побажаннями на Різдво та Новий Рік", — звернулися до прихильників представники монархії.

Архівні різдвяні листівки

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ порушив традицію покійної королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про новий скандал навколо королівської родини зі звинуваченнями в расизмі.