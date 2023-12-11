Єва Грін у компанії Венсана Касселя вийшла на червону доріжку (фото)
Знаменитості відвідали премʼєру свого нового фільму.
43-річна французька акторка Єва Грін пройшлась по червоній доріжці на прем’єрі фільму "Три мушкетери, частина I: Д’Артаньян" у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану позувала фотографам заходу разом зі своїм колегою Венсаном Касселем, 57.
На публіці Грін зʼявилася в розкішній оксамитовій зеленій сукні з невеликим шлейфом. Волосся вона уклала на одну сторону та зробила вечірній макіяж, додавши до образу масивні каблучки та сережки.
Тим часом Кассель був у джинсах, білому светрі та коричневому жакеті. На ногах французького актора були білі кросівки.
Єва Грін грає роль міледі у фільмі, який розповідає історію Д'Артаньяна, який прибув до Парижа, коли він намагався знайти своїх нападників після того, як був залишений помирати.
Він приєднується до Атоса, Портоса та Араміса, трьох мушкетерів короля. Грін грає разом з Венсаном, який виконав роль Армана де Сіллега д'Атоса д'Отвіля. Головна роль дісталася Франсуа Сівілю.
Нагадаємо, Венсан Кассель прикрасив обкладинку глянцю та попередив про небезпеку соцмереж.
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