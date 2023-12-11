Єва Грін у компанії Венсана Касселя вийшла на червону доріжку (фото)

Знаменитості відвідали премʼєру свого нового фільму.

43-річна французька акторка Єва Грін пройшлась по червоній доріжці на прем’єрі фільму "Три мушкетери, частина I: Д’Артаньян" у кінотеатрі Le Grand Rex у Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану позувала фотографам заходу разом зі своїм колегою Венсаном Касселем, 57.

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На публіці Грін зʼявилася в розкішній оксамитовій зеленій сукні з невеликим шлейфом. Волосся вона уклала на одну сторону та зробила вечірній макіяж, додавши до образу масивні каблучки та сережки.

Тим часом Кассель був у джинсах, білому светрі та коричневому жакеті. На ногах французького актора були білі кросівки.

Єва Грін грає роль міледі у фільмі, який розповідає історію Д'Артаньяна, який прибув до Парижа, коли він намагався знайти своїх нападників після того, як був залишений помирати.

Венсан Кассель та Єва Грін Фото: Getty Images

Він приєднується до Атоса, Портоса та Араміса, трьох мушкетерів короля. Грін грає разом з Венсаном, який виконав роль Армана де Сіллега д'Атоса д'Отвіля. Головна роль дісталася Франсуа Сівілю.

Венсан Кассель та Єва Грін Фото: Getty Images

Нагадаємо, Венсан Кассель прикрасив обкладинку глянцю та попередив про небезпеку соцмереж.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Венсана Касселя, який наразі зустрічається з моделлю Нарою Баптістою.