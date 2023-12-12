Цифровий апокаліпсис 12 грудня 2023 року. Астролог пояснила причину збою "Київстар"

До глобального збою в Україні призвели три фактори, які зійшлися в одній точці.

12 грудня в Україні стався масштабний збій у роботі одного з найбільших операторів мобільного зв'язку Київстар, а потім подібні проблеми відчули на собі й клієнти Монобанку. За словами фахівців, причиною збою стала хакерська атака на ядро мережі. Зі свого боку астрологи пояснили те, що сталося, виходячи з гороскопа України і положення планет. Так, відомий український астролог Еріка Роялс в ексклюзивному коментарі Фокусу назвала три причини, які призвели до проблем зі зв'язком.

За її словами, щоб певна подія програлася, потрібно щонайменше три фактори, які склалися якраз цього дня, спровокувавши глобальний збій у роботі мобільної мережі.

Перший фактор — транзит планет щодо натальної карти в гороскопі України.

"Якщо побудувати транзитну карту, то чітко видно, що ретроградний Уран, а Уран — це планета, яка відповідає за нові технології, за електрику, за зв'язок, за бездротові підключення, то увійшов у третій дім гороскопа України. Про що це говорить? Третій дім у будь-якому гороскопі (країни чи людини) відповідає за зв'язок, комунікацію, за всі засоби, за допомогою яких ми спілкуємося, за соцмережі і за інтернет-простір, зокрема. Тобто ми вже маємо потужний фактор для того, щоб щось сталося, якийсь потужний збій у плані онлайн-сфери: онлайн-платежі, стільниковий зв'язок, комунікації тощо", — пояснила Еріка.

Другий фактор — транзитний Меркурій зараз перебуває в з'єднанні з Ураном, а останній — в натальній карті гороскопа України. Отримуємо свого роду комбо.

Третя причина — Меркурій, який із грудня перебуває у стаціонарному положенні, унаслідок чого його швидкість максимально знижена, і він готується увійти у фазу ретроградності.

"Тобто три пункти зійшлися, щоб ми мали події, які виражаються в збоях, пов'язаних з онлайн-процесами, зв'язком, комунікаціями і всім, що до цього відноситься", — підсумувала астрологиня.

Вона додала, що Меркурій зараз перебуває в аспекті з Чорним Місяцем, Ліліт:

"Що це означає? Це про обман, шахрайство. Напрошується висновок про причину того, що відбувається. Такою може бути і хакерська атака, і шахрайство, і якісь нечесні дії. Тобто, це комусь вигідно, це не просто так. Кому і з чийого боку — точно сказати складно. Але те, що це людських рук справа, а не помилка, то це стовідсотково проглядається".

Раніше Фокус писав, що астролог пояснила, чому збої в системі зв'язку і роботи банку не були випадковістю.