Каньє Вест покарав дружину за те, що вона порушила його правила під час поїздки до Австралії

Репера розлютило, що, залишившись сама, його дружина почала вдягати ті речі, які подобаються їй, а не йому.

Поїздка Б'янки Цензорі до Австралії, де вона зустрілася з рідними та друзями, обернулася для неї серйозною сваркою з чоловіком Каньє Вестом, який у помсту за її претензії почав одягати дружину ще більш провокативно, повідомляє Daily Mail із посиланням на людей з оточення дівчини.

Важливо Каньє Вест та Бʼянка Цензорі одружилися через релігійні причини

Багато хто помітив, що останніми днями дружина музиканта з'являється на публіці в напівпрозорих боді без спідньої білизни або мікро-купальниках з великою іграшкою в руках. Тепер джерело, близьке до Б'янки, висловило побоювання, що цей одяг є реакцією на те, що вона носила те, що хотіла, під час своєї поїздки в Мельбурн минулого місяця. Така поведінка могла дратувати Каньє, який контролює, що носить його дружина.

"Б'янці подобалося бути в центрі уваги. Але ця увага змінила її. Однак на кілька тижнів вона, здавалося, знайшла себе колишню. Коли вона повернулася до Каньє на вечірку в Дубаї, вона була більш самою собою, ніж будь-коли з ним, але це йому не сподобалося. Вона носила те, що хотіла, і її бачили, коли вона розмовляла з людьми, була кокетливою і добре проводила час. Вочевидь, це викликало в них серйозну сварку, тому що він не любить, щоб його жінки були самими собою. Він хоче, щоб вони були сексуальними, але сексуальними в тому, що він хоче, щоб вони носили. Наступного разу, коли вона вийде на вулицю, вона виявиться оголеною і з м'якою іграшкою", — кажуть друзі Цензорі.

Вони порівняли Б'янку з дитиною, яка міцно вчепилася в ковдру або улюблену іграшку.

"Вони роблять це, тому що почуваються в безпеці. Це допомагає зменшити занепокоєння. Але коли доросла жінка з'являється на публіці оголеною і несе м'яку іграшку… Це лякає тих, хто її знає. Замість того щоб нести плюшевого ведмедика, їй слід тримати чоловіка за руку. У цей момент у п'єсі Каньє вона майже маріонетка", — додають вони.

Нещодавно в клубі Маямі Б'янка з'явилася в мікроскопічному бікіні зі срібних ниток і головного убору у вигляді кольчуги, тримаючи в руках іграшкового кота.

Кількома днями раніше дівчина прийшла на виставку Art Basel у тілесному боді, крізь яке просвічували соски, з гігантським іграшковим ведмедем у руках.

А в магазині модельєра Аміни Муадді в Дубаї вона була в не менш зухвалому ансамблі з іграшкою в руках.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в Дубаї

Це не вперше, коли висловлюються побоювання з приводу Б'янки. Ще в жовтні інсайдери заявили, що в неї "більше немає власної думки" і натомість вона просто "підпорядковується" Весту, який придумав для неї низку обмежень.

"У Каньє є низка правил для Б'янки, які включають: ніколи не говорити і не носити те, що він хоче, щоб вона носила. Їй також необхідно їсти певні продукти і займатися спортом, навіть якщо Каньє не тренується. Вона більше не має власної думки і підкоряється йому. Адже він переконав її, що вони королівські особи", — поділилися з журналістами друзі дівчини.

Раніше Фокус писав, що в пресі з'явилися чутки про розставання Веста і Цензорі, а також про те, що дружина репера розлютилася на Кім Кардаш'ян .