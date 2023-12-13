"Неприємно чути": Даша Астафʼєва розповіла про конфлікт з Потапом

Зокрема, артистка пригадала скандальну пісню репера про волонтерів.

Українська співачка та акторка Даша Астафʼєва розкрила нові деталі конфлікту з Потапом та іншими зірками, які виїхали за кордон. Про це артистка розповіла в новому інтервʼю OBOZ.UA.

Астафʼєва зізналася, що низка її знайомих сказали, що "обирають життя", виїхавши за кордон під час війни в Україні. Тим часом вони говорять, що сама співачка "обирає смерть".

"Війну виграють свідомі люди, які стоять до кінця, жертвують усім", — вважає Астафʼєва, додаючи, що ті ж зірки, маючи велику аудиторію, не проводять збори та самі не донатять.

Даша Астафʼєва

Артистка зазначила, що наразі не на часі співати про "кохання-зітхання". І вона теж могла би подорожувати та проживати кожну мить на повну, проте важкі часи в Україні не дозволяють їй цього робити.

На запитання, чи має Астафʼєва на увазі Настю Каменських, яка нещодавно презентувала в Маямі нову іспаномовну пісню, вона прямо не відповіла.

"Про дуже багатьох зірок кажу в цьому контексті. Люди хочуть продовжувати йти шляхом, яким прямували до війни", — зазначила акторка.

А про Потапа Даша Астафʼєва висловилася окремо. Зокрема, про його скандальну пісню про волонтерів зі словами:

Ой мама, не питай

З ким була

І де ночі провела

Я була з хлопцями

Бійцями

Я волонтерила.

Потап Фото: Instagram @realpotap

"Думаю, що кожній людині, яка жила у підвалі декілька місяців, просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя… Він мене, до речі, за критику заблокував. Я публічно казала і кажу: такі пісні неприємно чути навіть мені, хоча не вважаю себе якоюсь особливою волонтеркою. Але залишаюся в країні і роблю що можу", — розповіла артистка.

Нагадаємо, Потап показався в аеропорту Дубая та розповів, куди летить далі.

Також Фокус писав про допомогу Даші Астафʼєвої "на кухні" для ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.