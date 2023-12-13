Іво Бобул розповів, що йому пропонували бути донощиком КДБ

Іво Бобулу поставили умови, або він доносить все, що потрібно КДБ, або вони зроблять все, щоб його карʼєра нікуди не рухалась.

Після понад 30 років після розпаду СРСР, 70-річний Іво Бобул зізнався, що йому пропонували бути стукачем КДБ. Подробиці співак розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Зокрема, він зізнався, що коли він працював в Чернівецькій філармонії та був солістом ВІА "Жива вода", ще у далекому 1981 році, до нього зʼявлялися представники КДБ і пропонували співпрацю.

Він також розповів, що працівники КДБ, хотіли, щоб Іво Бобул розповідав їм все, що відбувається в музичних кругах. Їх цікавила персона музиканта Юрія Шаріфова, а також те, де він брав гроші.

1:07:07 - про пропозицію від КГБ стати стукачем

Іво Бобул зізнався, що не захотів бути стукачем і його совість чиста перед усіма. Він ніколи, нічого, ні про кого не доносив.

І хоч після відмови стукачити Іво Бобул мав проблеми, він не шкодує, що відмовився.

Після зустрічі з КДБ у нього почалися проблеми з роботою, його відправляли на концерти на край географії, де не ступала людська нога.

Також Іво Бобул розповів, що у ті часи гурт "Жива вода" співпрацювали з іншим гуртом з Москви під назвою "Аракс". У них була взаємна вигода, у "Аракс" не було клавішних, а у "Живої води" голосової апаратури. Вони домовилися допомогти один одному і так гастролювали близько 3 місяців.

Однак, одного разу у Харкові, де повинен був пройти концерт, коли артисти прийшли до сцени, вони побачили, що їх апаратуру розібрали. Зробили це працівники ОБХСС. Тоді також арештували деяких членів команди. Їх усіх відправили у Москву. Тим часом Іво Бобул та його команда змогли поїхати звідти.

Нагадаємо, Іво Бобул заявив, що для нього "помер" Василь Вірастюк.