Позашлюбна дочка князя Монако опублікувала фото з дітьми батька від Шарлен

Жасмин показала своїм підписникам любов до своїх брата і сестри, яким виповнилося по 9 років.

31-річна Жасмін Грейс Грімальді, позашлюбна донька князя Монако Альбера II, зворушливо привітала молодших брата і сестру, принца Жака і принцесу Габріеллу, з їхнім дев'ятиріччям, опублікувавши в Instagram три знімки, на двох з яких вона позує разом з ними.

"З 9-річчям мого брата Жака і мою сестру Габріеллу! Гортайте, щоб побачити більше братньої любові!" — підписала вона пост.

На першому фото в каруселі — офіційний портрет близнюків, дітей принца Альберта і княгині Шарлен,

Офіційний портрет принца Жака і принцеси Габріелли Фото: jazmingrimaldi/Instagram

На наступному знімку Жасмін позує з принцом і принцесою, сівши між ними і обійнявши їх. Принц Жак, одягнений у футболку-поло і шорти, показує знак миру, а в іншій руці тримає іграшку Sonic The Hedgehog. На Габріеллі — комбінезон із квітковим принтом і сандалі кольору металік.

Жасмин із молодшими братом і сестрою Фото: jazmingrimaldi/Instagram

На останньому кадрі четверо дітей князя Монако, серед яких — й Олександр Кост-Грімальді, ще одна позашлюбна дитина Альбера, зображені разом.

Позашлюбні діти князя Монако Жасмін і Олександр з його спадкоємцями Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Мати Жасмін — агентка з нерухомості Тамара Ротоло. Жасмін визнали дочкою принца Альберта 2006 року, коли їй було майже 16 років. Раніше він сказав, що хоче захистити її особистість, поки вона не стане дорослою.

Александр, якому зараз 20 років, народився 24 серпня 2003 року в Парижі, під час таємних п'ятирічних стосунків Альберта з матір'ю Александра, Ніколь Кост. Його походження було розкрито Ніколь в інтерв'ю Paris Match 2005 року, через два місяці після того, як Альберт став князем Монако.

Ані Жасмін, ані Олександр не є спадкоємцями престолу Монако, оскільки їхні батьки ніколи не були одружені, проте стосунки у брата і сестри склалися дуже близькі.

Хто буде не в захваті від такої публікації Жасмін, то це княгиняШарлен, яка не заохочує, коли старші діти її чоловіка виставляють у соцмережах знімки з її сином і дочкою .

Раніше Фокус писав, що Олександр розповів про свої стосунки з батьком .