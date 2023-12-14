"Від злої мачухи": Кетрін Зета-Джонс привітала пасинка з днем народження (фото)

Старший син Майкла Дугласа відзначив 45-річчя.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала свого пасинка Кемерона із 45-річчям. Знімками іменинника зірка екрану ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Танцюй так, ніби це твій день народження! З днем народження мого пасинка Кемерона Дугласа. З любовʼю від твоєї…. о, такої злої мачухи", — написала дружина американського актора Майкла Дугласа, 79.

На фото первісток чоловіка Кетрін Зети-Джонс позував з домашнім улюбленцем. Іменинник продемонстрував свої татуювання на руках.

Син Майкла Дугласа

Згодом британська акторка також опублікувала фото Кемерона, який біжить назустріч океану.

"Біжить у новий рік", — написала Кетрін Зета-Джонс.

Син Майкла Дугласа Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Кемерон Дуглас, який також пішов стопами батька та став актором, народився у 1978 році. Первісток Майкла Дугласа зʼявився в його союзі з кінопродюсеркою Діандрою Люкер. Пара розлучилася у 2000 році. Тоді ж актор одружився з Кетрін, від якої виховує двох дітей — 23-річного сина Ділана та 20-річну доньку Керіс.

Майкл Дуглас з дружиною та сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс відпочивала з чоловіком та сином в Індії.

Також Фокус писав про появу Кетрін Зети-Джонс на публіці в сукні з рожевим шлейфом.