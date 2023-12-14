Катя Осадча із синами прикрасила ялинку в домі (відео)

Знаменитість наголосила, що ворог не забере свята в дітей.

Українська телеведуча Катя Осадча прикрасила ялинку із синами. Новорічним роликом зірка екрану поділилася в Instagram.

"Діти щасливі, мають нарешті ялинку", — написала дружина Юрія Горбунова.

Для багатодітної мами допомагали прикрашати ялинку дворічний син Данило та шестирічний Іван.

Осадча зізналась, що різдвяні свята другий рік поспіль дарують їй відчуття чогось стабільного в житті.

"Можна відібрати спокій, сон, житло, але не можна відібрати те, що всередині — очікування дива, краси, свята і родинного затишку, як в дитинстві, коли чекали момент, коли можна вже залізти під ялинку за подарунками", — написала телеведуча.

Дружина Юрія Горбунова наголосила, що ворог не забере свята в дітей.

Катя Осадча із синами

Зазначимо, що Осадча та Горбунов уклали шлюб у 2017 році. Іван став першою дитиною телеведучого. Тим часом в Осадчої вже був син Ілля від попереднього союзу. Наразі юнак навчається в США та опановує штучний інтелект.

У 2021 році подружжя вдруге стало батьками. У них народився син Данило.

Юрій Горбунов та Катя Осадча Фото: Instagram kosadcha

Нагадаємо, Катя Осадча показала всіх трьох синів.

Також Фокус писав про другий день народження меншого сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова.