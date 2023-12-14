Наречена Кріштіану Роналду показала романтичні кадри з футболістом (фото)
Зіркова пара вирушила в арабське місто-оазис.
29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес поділилася новими знімками з нареченим Кріштіану Роналду, 38. Фото зірка соцмереж публікує у своєму Instagram.
Пара відвідала Аль-Улу — стародавнє арабське місто-оазис, розташоване в провінції Медіна, Саудівська Аравія.
"Мир та любов в Аль-Улі", — написала Родрігес.
На знімках модель та португальський футболіст позують на фоні місцевих памʼяток, а також Джорджина постала на фоні нічного неба, всіяного зірками. Дітей закохані залишили вдома, насолоджуючись побаченням наодинці.
Про стосунки Роналду та Родрігес стало відомо у 2016. Через рік у них народилася донька Алана Мартіна. Тоді ж на світ зʼявилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері. Навесні 2022 Родрігес народила другу спільну дитину пари — Беллу Есмеральду. Окрім них, у португальського спортсмена підростає син Кріштіану-молодший.
Наразі родина Роналду більшість часу проводить у Саудівській Аравії, адже він грає за ФК "Аль-Наср".
Нагадаємо, Кріштіану Роналду вирушив на тренування в спортзал з нареченою.
Також Фокус писав про меншу доньку Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.