Наречена Кріштіану Роналду показала романтичні кадри з футболістом (фото)

Зіркова пара вирушила в арабське місто-оазис.

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес поділилася новими знімками з нареченим Кріштіану Роналду, 38. Фото зірка соцмереж публікує у своєму Instagram.

Пара відвідала Аль-Улу — стародавнє арабське місто-оазис, розташоване в провінції Медіна, Саудівська Аравія.

"Мир та любов в Аль-Улі", — написала Родрігес.

На знімках модель та португальський футболіст позують на фоні місцевих памʼяток, а також Джорджина постала на фоні нічного неба, всіяного зірками. Дітей закохані залишили вдома, насолоджуючись побаченням наодинці.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Про стосунки Роналду та Родрігес стало відомо у 2016. Через рік у них народилася донька Алана Мартіна. Тоді ж на світ зʼявилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері. Навесні 2022 Родрігес народила другу спільну дитину пари — Беллу Есмеральду. Окрім них, у португальського спортсмена підростає син Кріштіану-молодший.

Наразі родина Роналду більшість часу проводить у Саудівській Аравії, адже він грає за ФК "Аль-Наср".

Родина Роналду Фото: instagram.com/georginagio

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вирушив на тренування в спортзал з нареченою.

Також Фокус писав про меншу доньку Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.