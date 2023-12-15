Новий етап: Бредлі Купер придбав будинок біля Джіджі Хадід
Про роман пари стало відомо восени 2023 року, коли їх кілька разів помітили на побаченнях.
48-річний голівудський актор Бредлі Купер придбав будинок біля сімейної кінної ферми своєї дівчини Джіджі Хадід, 28, у Пенсильванії. Про це пише Page Six.
У зірки екрану та супермоделі палестинського походження зав’язався роман у жовтні 2023 після того, як, як повідомляється, їх "познайомила" колишня кохана Бредлі Ірина Шейк, 37.
Джерело повідомило виданню, що актор, який сам є уродженцем Пенсильванії, нещодавно придбав будинок в окрузі Бакс. Це неподалік від ферми матері Джіджі Йоланди Хадід вартістю 4 млн доларів у містечку Нью-Хоуп із населенням менше 3000 осіб.
Мама зірки подіумів переїхала сюди у 2017 році. Джіджі провела більшу частину карантину через COVID-19 у цьому мальовничому місці, і, як повідомляється, саме там вона народила свою трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.
Раніше Йоланда говорила, що ферма – це місце, куди сім’я приїжджає, щоб "знову відчути себе".
І Джіджі, і Бредлі наразі проживають у Нью-Йорку, і інсайдери розповідають, що їхні стосунки стають "дуже серйозними".
Нагадаємо, Бредлі Купер вийшов на червону доріжку з донькою від Ірини Шейк.
Також Фокус писав про новий фільм Бредлі Купера, що розповідає історію композитора українського походження.