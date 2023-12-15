Княгиня Шарлін продемонструвала елегантний образ з безрукавкою (фото)

Монарша персона в компанії чоловіка зробила благодійну справу перед новорічними святами.

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала елегантний темний образ з безрукавкою на зиму 2023-24. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

Напередодні князь Альбер ІІ та його кохана зробили благодійну справу перед різдвяними святами.

"З нагоди свята князь Альбер II та княгиня Шарлін роздали подарунки від Червоного Хреста Монако", — зазначили на сторінці.

На публіці колишня плавчиня зʼявилася в чорній безрукавці Max Mara, яку поєднала з таким же джемпером, що створило образ пальта. Ціна безрукавки "Джованні" становить 990 фунтів стерлінгів (близько 45 тисяч гривень).

На ногах княгині Шарлін були сірі штани та чорні туфлі-човники, коли вона роздавала подарунки. Дружиня князя Монако також зробила легкий макіяж та додала до образу лаконічні сережки.

Тим часом сам Альбер ІІ традиційно був у синьому діловому костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін роздали подарунки

Пара уклала шлюб у 2011 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей — сина Жака та принцесу Габріеллу. А останнім часом подружжя доволі часто разом зʼявляється на публіці.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Нагадаємо, княгиня Шарлін зʼявилася на публіці з донькою Габріеллою в парних образах.

Також Фокус писав про різдвяну листівку князя Монако з дружиною та дітьми.