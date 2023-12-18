"Моя рідна мова": Оксана Байрак раптово зізналася в любові до України (відео)

Телеведуча перебуває в Росії та раніше зізнавалася в любові Санкт-Петербургу.

Режисерка Оксана Байрак назвала себе найбільшою патріоткою України, попри те, що наразі живе в РФ та знімає серіал для каналу "Росія-1". Відео прямого ефіру уродженки Сімферополя ділиться Rostyslove Production.

Байрак зізналася, що мріє повернутися до Одеси, а українську назвала "своєю рідною мовою".

"Зараз далеко, хоча серце рветься, звісно, додому", — розповідала глядачам прямої трансляції в соцмережі режисерка.

Окрім цього, Оксана Байрак назвала себе найбільшою патріоткою.

"Я не лише з України. Я українка! При чому, я вважаю, що найбільша патріотка!" — сказала 59-річна телеведуча.

Згодом Байрак ще й виконала уривок з пісні "Червона Рута" Володимира Івасюка.

Оксана Байрак

Зазначимо, що режисерка зустріла велику війну в Одесі, куди приїхала святкувати свій день народження 16 лютого 2022 року. Вона перебувала там певний час, проте згодом показалася в Санкт-Петербурзі та почала знімати серіал для "Росія-1". Байрак навіть стала "Фросею Касьян". У картині також знімаються актори з України — Максим Дрозд та Лариса Удовиченко.

Телеведуча називала росіян та українців братніми народами та проводила час з російськими діячами, які відкрито підтримують війну в Україні.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

Нагадаємо, Оксана Байрак назвала Санкт-Петербург своєю любовʼю.

Також Фокус писав про причетність Ані Лорак до викрадення дітей з України.