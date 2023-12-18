Кендалл Дженнер розійшлася з бойфрендом після року стосунків

Знаменитості мають напружені графіки і від самого початку розуміли, що вони разом не надовго.

28-річна американська модель Кендалл Дженнер розійшлася з бойфрендом після майже року стосунків. Про це пише People.

Одна з клану Кардашʼян та репер Bad Bunny, 29, вирішили закінчити свій роман, який розпочався на початку 2023 року.

Виявилося, що вони "останнім часом займалися своїми справами".

"Вони обоє знали, вступаючи в це, що, швидше за все, це не будуть стосунки назавжди, і це було взаємно зрозуміло із самого початку", — додає інсайдер.

Зокрема, стало відомо, що в експари був шалено напружений графік і вони знають, що вони ще молоді і мають ще багато чого пережити, перш ніж одружуватися.

Кендалл Дженнер

Одна з клану Кардашʼян та пуерториканський репер Беніто Антоніо Мартінес Окасіо вперше спровокували чутки про стосунки на початку 2023 року. Згодом вони все частіше стали зʼявлятися разом на публіці, проте не коментували своє особисте життя.

Колишню пару востаннє бачили разом під час сніданку в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, 29 жовтня 2023.

Кендалл Дженнер та Bad Bunny Фото: Getty Images

Нагадаємо, влітку 2022 року Кендалл розійшлася з баскетболістом Девіном Букером після двох років романтичних стосунків.

Також Фокус писав про появу Кендалл Дженнер на гала-вечорі в Нью-Йорку.