Белла Хадід продемонструвала стильний теплий образ (фото)

Знаменитість зробила ставку на трикотаж наприкінці року.

27-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала стильний образ, вирушаючи на шопінг у Іст-Віллідж у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірку подіумів палестинського походження помітили, коли вона зайшла в магазин окулярів і ознайомилася з товарами. Пізніше Белла пробиралася людними вулицями великого міста.

Під час походу по магазинах Хадід одягла сірий трикотажний топ без рукавів, який демонстрував її підтягнуті руки.

Белла Хадід Фото: Getty Images

Модель також одягла такі ж штани, які щільно облягали її ноги.

Менша сестра Джіджі Хадід додала трохи темряви своєму образу за допомогою шкіряних туфель на високих підборах, а також несла із собою куртку.

З аксесуарів Белла продемонструвала кілька золотих прикрас, прозорі окуляри та шкіряну сумочку.

Белла Хадід Фото: Getty Images

Під час прогулянки Нью-Йорком знаменитість змінила кілька різних пар окулярів. Її темні рівні пасма спадали каскадом на спину та поєднувалися з тонами одягу моделі.

Нагадаємо, бренд Dior замінив Беллу Хадід після багатьох років співпраці на ізраїльтянку Мей Тагер.

Також Фокус писав про реакцію Белли Хадід на загострення воєнного конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.