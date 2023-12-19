Сінді Кроуфорд поділилася архівними фото з Ліндою Євангелістою

Культові супермоделі позували на ковзанці.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд показала архівні фото з Ліндою Євангелістою, 58. Знімками з колегою по цеху мама двох дітей поділилася в Instagram з 8.2 млн підписників.

На фото моделі позували на ковзанці в білих мінісукнях з напівпрозорими рукавами та на ковзанах. Канадська супермодель у той період була блондинкою.

"Це сезон ковзанів", — написала американка. Тим часом Євангеліста в коментарях до каруселі фото залишила кілька емодзі у вигляді ковзанів та білого сердечка.

Сінді Кроуфорд та Лінда Євангеліста

"Лінда богиня", "Це дуже круто", "чуттєво та сексуально", — коментують архівні знімки зірок подіумів користувачі мережі.

Зазначимо, що Лінда Євангеліста з'явилась на понад 600 обкладинках журналів. Вона стала рекордсменкою з появ на обкладинці італійської версії глянцю "Vogue". Попри те, що зірка народилася в Канаді, вона має італійське походження.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Сінді Кроуфорд також з'являлася на обкладинках понад 600 журналів, включаючи такі видання як Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan і Allure.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю вирушила на передріздвяний шопінг.

Також Фокус писав про ставлення Лінди Євангелісти до особистого життя.