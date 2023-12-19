Леонардо Ді Капріо вирушив на побачення з Вітторією Черетті (фото)

Зіркова пара провела час у "місті кохання".

49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо провів час зі своєю новою дівчиною, італійською моделлю Вітторією Черетті, 25, у столиці Франції. Про це пише Page Six.

Закохані були сфотографовані, коли виходили з La Girafe, розкішного ресторану в Парижі, після приватної вечері.

Італійка була в повністю чорному ансамблі, що складався з пальта, штанів і кросівок. Волосся Вітторія зібрала в охайний пучок.

Тим часом Ді Капріо був у бейсболці та темній захисній масці. Актор вбрався в чорну куртку в тон до тенісних кросівок і темних джинсів.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Вихід відбувся через два дні після того, як зірка "Острова проклятих" провів час у Лондоні з молодшою сестрою своєї колишньої дівчини Кейт Мосс, Лотті Мосс.

Про роман актора з Черетті стало відомо наприкінці літа 2023 року. Вона перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері.

Один інсайдер розповідав: "Судячи з усього, їхній роман — це набагато більше, ніж просто мимохідь". До цього близько року Леонардо приписували роман з іншою моделлю — Джіджі Хадід.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Нагадаємо, до 50 років Леонардо Ді Капріо планує знятися в ще одному фільмі.

Також Фокус писав про серйозність намірів Ді Капріо у стосунках з Вітторією Черетті.