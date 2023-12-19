Дженніфер Лопес заспівала на вечірці в блискучій сукні (відео)

Дружина Бена Аффлека виконала найвідоміші різдвяні хіти.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек, 51, влаштували зіркову вечірку для своїх друзів. Про це пише Page Six.

Артистка виблискувала в зеленій сукні без бретелей, співаючи "Це найпрекрасніша пора року", "Jingle Bells" та інші різдвяні хіти.

"Усі, співайте", — заохочувала Джей Ло своїх гостей.

Дженніфер Лопес

Хоча Бен Аффлек не з’явився на відео, People повідомили, що він і його дружина були в "гарному настрої" на вихідних.

"Вони влаштували справді веселу вечірку", — повідомило джерело, стверджуючи, що Марго Роббі, Майкл Б. Джордан, Кейсі Аффлек і Лілі Рейб були одними з багатьох знаменитостей, які були присутні на заході.

"Діти всі там танцювали і чудово проводили час", — сказав інсайдер, зазначивши, що 18-річна донька Аффлека Вайолет і 15-річні близнюки Лопес, Емма і Максиміліан, "особливо" захоплювалися музикою.

Дженніфер Лопес

Повідомляється, що двоє інших дітей актора — 14-річна Серафіна та 11-річний Семюель, яких він виховує з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер — також були присутні.

Вечірка відбулася в будинку подружжя в Беверлі-Гіллз.

Нагадаємо, Бена Аффлека помітили із сином від екскоханої.

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