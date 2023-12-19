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Стиль життя

Бен Аффлек провів час із сином від Дженніфер Гарнер (фото)

Бен Аффлек із сином, син бена аффлека та дженніфер гарнер, семюель аффлек, баскетбол, дженніфер лопес
Фото: Getty Images | Бен Аффлек із сином

Колишнє подружжя виховує трьох спільних спадкоємців.

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51-річного американського актора Бена Аффлека помітили, коли він тримав баскетбольний м’яч, покидаючи гру 11-річного сина Семюеля в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Спадкоємець оскароносного Аффлека був одягнений у яскраву футболку команди Junior Lakers і червоні кросівки.

Тим часом Аффлек під час прогулянки виглядав невимушено: у сірій футболці, картатій сорочці, джинсах і кросівках Nike.

Актора, який на початку 2023 року став режисером і виконавцем головної ролі в спортивній драмі Майкла Джордана "Air", неодноразово бачили на іграх біля корту з його єдиним сином.

Бен Аффлек із сином Семюелем

Бен виховує Семюеля та доньок Вайолет, 18 років, і Серафіну, 14 років, із колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51.

Колишня зіркова пара була одружена з 2005 по 2018 рік. Згодом Аффлек повернувся до свого давнього кохання Дженніфер Лопес, з якою одружився влітку 2022 року.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Fullscreen
Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер
Фото: Getty Images

Тим часом Дженніфер Гарнер заручилася з Джоном Міллером. Втім, зіркові батьки часто проводять разом час заради спільних дітей. Повідомлялося, що Джей Ло не подобається така близькість її коханого з ексдружиною.

Нагадаємо, Бена Аффлека та Дженніфер Лопес помітили за поцілунками.

Також Фокус писав про іпотеку Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на 30 років.