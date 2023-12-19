Харчування для мозку. Названо продукти, які збережуть пам'ять та когнітивні функції

Їжа, яку ви їсте, не тільки відіграє ключову роль у вашому здоров'ї та підтримці здорової ваги. Виявляється, харчування також є життєво важливим компонентом здоров'я вашого мозку. Є кілька продуктів, що поліпшують роботу мозку.

"Захищаючи свій мозок, ми часто думаємо про класику: риба, ягоди, листова зелень. Але сфера продуктів, корисних для мозку, виходить далеко за рамки цього", — каже дієтологиня Крутіка Нанаваті. Дієтологиня розповіла про менш відомі сезонні продукти, які, тим не менш, допомагають підтримувати мозок у відмінній формі. Це насіння гарбуза та буряк. Про це пише She Finds.

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Гарбузове насіння

Фото: Freepik

Хоча гарбуз і є осіннім овочем, він так добре зберігається, що можна ласувати ним до весни. Це ж стосується і гарбузового насіння, яке можна заготовити про запас, насолоджуючись його смаком і отримуючи користь для здоров'я.

Гарбузове насіння, за словами Нанаваті, може творити дива з вашою пам'яттю і когнітивним здоров'ям.

"Це скромне насіння містить потужні поживні речовини, що покращують роботу мозку", — каже вона. "Багате на цинк, магній і залізо, воно підтримує здорову функцію нейромедіаторів і ріст нейронів". Усі ці поживні речовини життєво важливі, коли йдеться про поліпшення ваших когнітивних функцій, включно з пам'яттю".

Шукаєте будь-які способи включити цей корисний для мозку продукт у свій раціон. По-перше, гарбузове насіння саме по собі є чудовим перекусом. Але Нанаваті також каже, що ви також можете "посипати ним салати, йогурт або вівсянку".

Буряк

Фото: Pixabay

Цей коренеплід не удостоївся такої похвали, на яку він насправді заслуговує. Буряк багатий на клітковину і білок, але при цьому містить мало калорій. А ще він може принести багато користі вашому мозку, особливо якщо ви хочете поліпшити пам'ять.

"Насичений нітратами, буряк перетворюється в організмі на оксид азоту, сприяючи здоровому притоку крові до мозку, що має вирішальне значення для когнітивних функцій", — пояснює Нанаваті. Цей недооцінений овоч може допомогти збільшити приплив крові до лобової частки, зокрема до тієї ділянки мозку, яка часто пов'язана з ухваленням рішень і пам'яттю.

"Насолоджуйтеся нею в смаженому вигляді, в салатах або як барвистим доповненням до смузі", — пропонує Нанаваті. Ваш мозок скаже вам спасибі!

Важливо пам'ятати, що жоден продукт не є чудотворним, навіть якщо його називають "суперпродуктом". Щоб підтримувати свій мозок у найкращій формі та мінімізувати ризик зниження когнітивних функцій, вам потрібно впровадити низку здорових звичок у свій щоденний режим. Однак не можна заперечувати, що одна з найкращих речей, які ви можете зробити для здоров'я свого мозку, — це зробити поживну дієту своїм пріоритетом. Тому додайте на тарілку трохи гарбузового насіння і буряка, і ви станете на крок ближче до відмінного когнітивного здоров'я.

Нагадаємо, 5 корисних горіхів, які допоможуть поліпшити роботу мозку.

Раніше Фокус писав про те, що улюблені заняття дарують не просто приємне проведення часу, а й можливість зберегти здоров'я і активність мозку на довгі роки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.