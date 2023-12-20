Режисерка "Барбі" вийшла заміж за давнього партнера
Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах уже виховували двох спільних дітей.
40-річна американська акторка та режисерка Ґрета Ґервіг і сценарист Ноа Баумбах, 54, одружилися. Про це пише Page Six.
Інсайдери помітили режисерку фільму "Барбі", яка радісно розповідала людям за лаштунками на концерті Біллі Джоела в Madison Square Garden, що вона з коханим щойно одружилася в мерії.
"Вони обидва сяяли і святкували. Вони такі щасливі", — зазначило джерело.
Повідомляється, що Ґервіг виглядала "так чудово" у приголомшливій білій спідниці та піджаку.
"Вона була схожа на наречену. У своєму костюмі вона виглядала красиво", — зізнаються інсайдери.
Зіркова пара почала зустрічатися у 2011 році, а у 2020 вони заручилися. Однак того ж року Ґрета сказала Джеймсу Кордену, що вважає за краще не називати коханого своїм "нареченим".
У подружжя підростає спільний син Гарольд. Також вони стали батьками вдруге у 2023 році. На світ зʼявився хлопчик, імʼя якого наразі невідоме. У сценариста також є дитина від попереднього союзу.
До цього Баумбах близько восьми років був у шлюбі з акторкою Дженніфер Джейсон Лі.
Нагадаємо, Ґрета Ґервіг та Ноа Баумбах вдруге стали батьками.
Також Фокус писав про успіх фільму "Барбі".