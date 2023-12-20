Софі Тернер і Джо Джонас возз'єдналися на Різдво після розлучення

Колишнє подружжя було помічене в Лондоні, куди Софі поїхала після розставання.

Колишнє подружжя Софі Тернер і Джо Джонаса бачили в Лондоні. І інсайдери повідомляють, що вони, ймовірно, проведуть Різдво разом заради своїх дітей. Раніше зірка "Гри престолів" покинула США і поїхала на батьківщину, до Великої Британії. Про це пише Daily Mail.

Софі Тернер і Джо Джонас були помічені в Лондоні останніми днями, що викликало чутки, що вони проведуть Різдво разом зі своїми дочками.

Софі Тернер із доньками в Лондоні

У вересні пара підтвердила, що їхні шляхи розійшлися після чотирьох років шлюбу, і Софі повернулася до Великої Британії.

Джо Джонас залишився в США, і вони отримали спільну опіку над своїми доньками: трирічною Віллою і Дельфіною, якій скоро виповниться два роки.

Але останніми днями 27-річну актрису "Гри престолів" і 34-річного співака помітили в Лондоні. Але не разом.

Візит Джо в Лондон породив чутки про те, що пара проведе Різдво разом зі своїми двома маленькими доньками.

У вівторок Софі бачили на прогулянці з доньками. А Джо був помічений біля надпопулярного зоряного закладу Chiltern Firehouse, який полюбляють зірки та члени королівської сім'ї.

Джо Джонас у Лондоні

Поки що колишнє подружжя не зізналося, чи включають їхні плани на Різдво спільне проведення часу.

Софі та Джо підтвердили, що їхні шляхи розійшлися після чотирьох років шлюбу у вересні, і відтоді Софі повернулася, щоб провести час на батьківщині.

Зараз Софі зустрічається з одним із найзавидніших холостяків Великої Британії, аристократом Перегріном "Перрі" Пірсоном.

Інсайдери стверджують, що їхній роман — це щось більше, ніж просто інтрижка, і що після розлучення з Джо вона "знаходить себе", зустрічаючись із Перегріном.

Джерело, близьке до зірки, повідомило, що вона і 29-річний Перегрін переживають "період медового місяця" і він допомагає їй відновитися після розпаду її чотирирічного шлюбу.

"Розставання з Джо завдало Софі болю, і спілкування з Перрі дійсно заспокоює її. Спочатку вона думала, що це буде просто інтрижкою і їй було весело, оскільки це відволікало її від боротьби з Джо і розлучення", — інсайдер повідомив, що Софі перестала себе жаліти, почала думати про відносини з Перегріном частіше і розслабилася, насолоджуючись "усіма тими веселощами, які він їй приносив".

Раніше Перегрін зустрічався з хрещеницею короля Чарльза, грецькою принцесою Марією-Олімпією, 27-річною моделлю, але вони розійшлися у вересні.

Повідомляється, що Джо спочатку був незадоволений появою фотографій Софі та Перегріна, бо вважав, що це було надто рано і навіть образливо.

Джо і Софі в жовтні досягли угоди про тимчасову опіку, про що вони оголосили у спільній заяві.

І тепер він повністю "підтримує" її рішення.

"Джо підтримує будь-який вибір, який вона робить, і якщо вона щаслива, щасливий і він. Він любить своїх дівчаток і час, проведений із ними. Вони прийшли до взаєморозуміння і завжди любитимуть одне одного", — повідомив інсайдер. Тепер дівчатка Софі та Джо ділитимуть свій час між США та Великою Британією.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Перегріна Пірсона і про те, чим він відомий.