Гейлі Бібер помітили із сумкою-тоутом українського бренду (фото)

Тоути стають ще більш популярними в холодну пору року, адже в них можна помістити більше речей.

27-річна американська модель Гейлі Бібер зʼявилася на публіці із сумкою від українського дизайнера. Про це бренд KULAKOVSKY повідомив у своєму Instagram.

Зірку подіумів та її чоловіка, канадського музиканта Джастіна Бібера, 29, помітили на побаченні в Аспені. Для виходу на публіку Гейлі обрала сіру шубу, до якої додала масивну хутряну сумку з нової капсульної колекції українського бренду KULAKOVSKY.

"Гейлі Бібер помічена в Аспені, тримаючи сумку-тоут KULAKOVSKY з останньої зимової капсули", — прокоментували представники бренду появу моделі з їхнім аксесуаром.

До зимового луку зірка подіумів також додала чорні сонцезахисні окуляри та сережки. Волосся вона зібрала в охайний пучок.

Зазначимо, що вартість сумки з мʼякої овчини — 480 доларів.

Тим часом канадський музикант був у чорній куртці, штанах та білій сорочці. До образу він додав кепку.

Джастін Бібер з дружиною

Гейлі Бібер уже не вперше звертається до одягу та аксесуарів українського виробника. Раніше вона виходила на публіку в сукні Anna October.

Гейлі Бібер у сукні українського бренду Фото: Getty Images

Нагадаємо, дружина аргентинського футболіста Ліонеля Мессі позувала в капелюсі українського бренду.

Також Фокус писав про появу співачки Кайлі Міноуг у сукні українського бренду.