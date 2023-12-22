6 способів уникнути емоційного переїдання під час свят

Череда свят передбачає часті застілля, походи в гості та вечірні посиденьки з друзями. Святковий стрес часто спричиняє емоційне переїдання, але є способи його уникнути і провести свята без шкоди для здоров'я.

Можливо, це і "найчудовіша пора року", але це не означає, що вона не викликає стресу. Передсвятковий поспіх, пошук подарунків, фінальні звіти на роботі та підготовка можуть додати стресу в і без того напружений графік. Проблема в тому, що для багатьох людей стрес викликає емоційне переїдання. Люди дуже часто звертаються до їжі, щоб впоратися зі своїми емоціями. Крім задоволення потреб у харчуванні, їжу часто використовують і для задоволення наших емоційних потреб. Але є способи з цим впоратися. Про це пише Everyday Health.

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За даними Клівлендської клініки, під час їжі відбувається викид ендорфінів, гормонів гарного самопочуття, які природним чином виділяються організмом під час стресу та фізичного болю. Роль ендорфінів — зменшити біль і поліпшити самопочуття, іншими словами, заспокоїти вас. Хоча ви, можливо, щойно дізналися про цей факт, ваше тіло давно "знало" про це. Саме з цієї причини багато хто з нас звертається до їжі, коли нам сумно, коли ми злимося або сумуємо.

Звичайно, ендорфіни також виділяються у відповідь на інші дії, крім їжі, включно з фізичними вправами та масажем. Проблема полягає в тому, що ви можете їсти, щоб заспокоїтися, навіть якщо ви не голодні, тому що використовуєте їжу як механізм подолання емоцій, а не як спосіб нагодувати свій організм. Якщо це про вас, спробуйте ці шість способів уникнути емоційного переїдання під час святкового сезону, а також у решту пори року.

Пийте воду

По-перше, хронічне зневоднення занадто поширене. Фактично, за оцінками Національної медичної бібліотеки, близько трьох чвертей населення Америки страждає на хронічне зневоднення. По-друге, мозок нерідко плутає спрагу і голод, оскільки і те, і інше контролює одна й та сама ділянка мозку — гіпоталамус. Таким чином, ви можете почуватися голодним, хоча все, що вам справді потрібно, це склянка води. Нарешті, випити велику склянку води — це чудовий спосіб насититися і дати собі час, необхідний для обробки емоцій, не звертаючись до їжі.

Чесно оцінюйте свій стан

Якщо ви прямуєте на кухню, щоб перекусити, зупиніться і подумайте, як ви насправді почуваєтеся. Ви справді голодні? Якщо так, то йдіть на кухню. Однак якщо під час цієї короткої паузи ви виявите, що сьогодні просто складний день і ви відчуваєте сильні емоції, знайдіть час, щоб знайти дати їм вихід, не пов'язаний з їжею.

Знайдіть розрядку

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Якщо ви відчуваєте злість, смуток, занепокоєння або інші негативні емоції, знайдіть спосіб впоратися з цими почуттями, не вирушаючи щоразу до холодильника. Подумайте про те, щоб заздалегідь скласти список занять, які найкраще підходять для нейтралізації негативних емоцій. Спробуйте зайнятися йогою, медитацією, ходьбою, фізичними вправами або читанням книги. Зателефонувати другу і просто поговорити також може бути неймовірно корисним заняттям.

Не ставте заборони на продукти

Свята сповнені спокус. Від пирогів і печива до тортів із маслянистою начинкою — у святковий сезон ситні страви можна знайти всюди. Майте на увазі, що немає "поганої" їжі. Відмова від улюблених святкових страв може мати неприємні наслідки, якщо ви сильно переборщите, коли нарешті дозволите собі їх з'їсти.

Розподіляйте їжу на порції

Якщо ви, наприклад, любите картопляні чіпси, то перекладайте їх у невелику миску, а не їжте з пакета. Це свого роду візуальний сигнал, який не дає змоги бездумно або емоційно їсти більше, ніж ви усвідомлюєте.

Беріть їжу із собою

Якщо ви збираєтеся на святкову зустріч, візьміть із собою корисну страву, яку можна їсти перед основним прийомом їжі. Овочева страва дасть вам корисну дозу клітковини, вітамінів і мінералів та допоможе почуватися ситим за невеликої кількості калорій.

Якщо ви відчуваєте стрес, це нормально. Прогуляйтеся, випийте склянку води і знайдіть вихід своїм емоціям. Їжте, коли дійсно голодні, насолоджуючись кожним шматочком!

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