Донька принцеси Анни зізналася, як живе без королівського титулу

І Зара, і її брат Пітер Філіпс не отримали титули Її (Його) Величність.

Зара Тіндалл може бути членом королівської родини Великобританії, але вона не хоче, щоб її називали принцесою. 42-річна дочка принцеси Анни була відвертою в нещодавньому епізоді подкасту "Total Sport" Роба Берроу, сказавши, що їй пощастило, що її мама не дала їй королівський титул.

Ведучий запитав онуку королеви Єлизавети ІІ, чи має вона поради для себе молодшої.

Зара відповіла, висловивши полегшення через те, що її мама не дозволила їй та її старшому брату, Пітеру Філіпсу, стати штатними членами "Фірми".

"З моєї точки зору, мені, очевидно, дуже пощастило, що моя мама не дала нам жодних титулів, тому я справді вдячна їй за це", — пояснила Зара.

Вона продовжила: "Нам дуже пощастило, що ми зробили це трохи по-своєму".

Зара Тіндалл Фото: Zara Tindall/Instagram

Онука покійної королеви вийшла заміж за колишнього регбіста Майка Тіндалла у 2011 році, і вони виховують трьох дітей: Мію, 9 років, Лену, 5 років, і Лукаса, 2 роки.

"Сподіваюся, ми зможемо передати це нашим дітям", — зізнається багатодітна мама.

Принцеса Анна, єдина донька Єлизавети ІІ, прийняла рішення не давати своїм нащадкам титули Її Королівської Високості, коли вони народилися, тому що вона хотіла дати їм легше дитинство.

Принцеса народила Зару в 1981 році, а Пітера — в 1977 році зі своїм першим чоловіком Марком Філліпсом.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

В інтерв’ю Vanity Fair у 2020 році донька покійної королеви зазначила, що відмова давати своїм дітям титули "була, ймовірно, правильною справою".

"Я вважаю, що їм, напевно, було простіше, і я думаю, що більшість людей сперечалися б, що титули мають негативні сторони", — сказала вона.

Сама ж принцеса Анна носить титул Королівської принцеси як єдина донька монарха.

Нагадаємо, донька принцеси Анни з чоловіком провели вікенд у Римі.

Також Фокус писав про плани після Різдва в родині Зари Тіндалл.