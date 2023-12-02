Зять принцеси Анни Майк Тіндалл розповів про сміливі сімейні плани після Різдва

Зара і Майк Тіндалл планують вирушити після Різдва до Австралії, яку вважають "особливим місцем".

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Майкл Тіндалл, чоловік доньки принцеси Анни Зари, поділився захопливими планами своєї сім'ї на період після Різдва у відвертому інтерв'ю австралійському жіночому тижневику. Про це пише журнал Hello!

Любов до коней

Змінивши холодний зимовий клімат Британії на тепле австралійське літо, Зара та її чоловік Майк Тіндалл, колишній капітан збірної Англії з регбі, вирушать на Золотий Берег, щоб узяти участь у щорічному фестивалі Star Gold Coast Magic Millions, присвяченому чистокровним скакунам.

Зара, яка відома своєю любов'ю до коней і є володаркою срібної олімпійської медалі з кінного спорту, вже 12-й рік поспіль є офіційним послом фестивалю і насолоджується своєю роллю.

Любов до Австралії

Зара і Майк відкрито висловлюють свою любов до Австралії, вважаючи її своєю потенційною домівкою, якщо вони коли-небудь вирішать покинути Англію.

Майк поділяє глибоку прихильність Зари до австралійського способу життя і невимушеної та гумористичної натури її жителів.

"Ми часто про це думали. Якби ми не були так глибоко вкорінені в Англії, Австралія була б нашим найкращим вибором як майбутній дім. Це не просто місце, це — люди", — розповів Майк.

На думку Майка Тіндалла, австралійці мають неймовірне почуття гумору, пристрасть до добродушного кепкування та вміння не ставитися до життя надто серйозно, що викликає відгук у Зари та Майка.

Доленосна зустріч в Австралії

"Наш зв'язок з Австралією сягає корінням у далеке минуле. У нас фантастичне коло друзів там, а в Зари ще й у Новій Зеландії. Австралійський спосіб життя, його темп — це те, що ми дійсно обожнюємо", — додав Майк.

До слова, Зара і Майк познайомилися на Кубку світу з регбі 2003 року, який проходив в Австралії. А познайомив пару двоюрідний брат Зари принц Гаррі.

У цей час Майк був у Сіднеї у складі збірної Англії з футболу. Зара в той час подорожувала країною і випадково зайшла в той самий бар, де сидів Майк.

Уже 2004 року пара офіційно зустрічалася, а 30 липня 2011 року в Единбурзі відбулася красива шлюбна церемонія пари.

На сьогоднішній день Зара і Майк живуть на фермі Астон у маєтку Геткомб-Парк у Глостерширі разом зі своїми трьома дітьми.

"Це мрія"

Хоча переїзд подружжя Тіндаллів здається доволі дивною ідеєю з огляду на міцні сімейні зв'язки в Англії, любов Тіндалів до Австралії залишається незмінною.

"Жити в Австралії було б мрією, але це далеченько від наших сімей тут, в Англії", — пояснив Майк.

Тіндалл зазначив, що їхнє із Зарою кохання до Австралії, друзі, які там живуть, і насолода життям у ті періоди, коли пара приїжджає в цю країну, робить її "особливим місцем для нас".

Нагадаємо, Майк і Зара Тіндалл провели романтичний вікенд у Римі. Єдина дочка принцеси Анни та її чоловік одружені вже 12 років, але, схоже, досі відчувають одне до одного ніжні почуття.

Раніше Фокус писав, що Майк Тіндалл привітав дружину з річницею за допомогою штучного інтелекту. Члени королівської сім'ї відсвяткували 12 щасливих років спільного життя.