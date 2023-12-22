"Це дивно": розкрито химерні подарунки короля Чарльза ІІІ на Різдво

Принц Гаррі також отримував кумедні подарунки від своїх рідних.

Розкрито химерні подарунки короля Чарльза ІІІ на Різдво. Про це пише Mirror.

Колишній дворецький британського монарха Грант Гаррольд розповів, що Чарльз дарує своїм співробітникам дуже незвичайні подарунки на різдвяні свята.

"Одного разу він залишив банку лосося, а одного року я отримав м’ясорубку, замотану стрічкою", — розповів Гаррольд.

"Йому, ймовірно, дали корзину, і іноді в них було багато, і він віддавав частину шматочків нам", — додав колишній дворецький.

Грант Гаррольд, який працював на короля Великобританії сім років з 2004 по 2011, також пригадав, що монарх вирішив залишити "кумедні дрібниці" в їхніх шафах, де співробітники зазвичай отримували пошту.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Гаррольд сказав, що вважав це "дивним" отримувати такі подарунки, оскільки він не очікував, що суверен або будь-яка королівська особа зробить такий жест.

"Це показує, що в них є така весела, практична сторона", — розповідає чоловік.

Однак не тільки працівники королівської родини отримують кумедні подарунки під час святкового сезону.

Принц Гаррі розповів у своїх мемуарах "Запасний", що його родичі дотримуються такої ж традиції одне з одним.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Герцог Сассекський написав, що одного разу принцеса Маргарет подарувала йому рибу-біро, яка є кульковою ручкою, і що його дружина Меган Маркл приєдналася до веселощів, подарувавши йому прикрасу на ялинку у вигляді королеви Єлизавети II у 2020 році.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ пожартував про свої пальці-"сосиски".

Також Фокус писав про перше Різдво Меган Маркл у королівській сімʼї у 2017 році.