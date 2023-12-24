Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

Мелті Мері народилася наприкінці 2021 року та стала першою дитиною Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала доньку, що підросла. Сімейними кадрами зірка екрану ділиться в Instagram з понад 90 млн підписників.

"Останнім часом", — лаконічно підписала карусель фото Чопра.

Зокрема, на знімках постав чоловік акторки, американський співак Нік Джонас, 31, та їхня донька Мелті Мері, яка народилася наприкінці 2021 року. Дівчинка позувала на маленькому авто з іменними номерами, на каруселі та в обіймах мами.

Пріянка Чопра з родиною

Колишня зірка Боллівуду та Міс світу 2000 року одружилася зі своїм обранцем наприкінці 2018 року. Шлюб став першим для обох, а церемонію організували на території Індії.

На початку 2022 року стало відомо, що в подружжя народилася перша спільна дитина — донька Мелті Мері. Виявилося, що дівчинка зʼявилася на світ ще наприкінці 2021 за допомогою сурогатної мами. Мелті Мері через стан здоровʼя тривалий час провела під наглядом лікарів, а за кілька місяців остаточно воззʼєдналася зі своїми зірковими батьками.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою Фото: Instagram @nickjonas

Нагадаємо, Пріянка Чопра відвідала концерт чоловіка в топі українського бренду.

Також Фокус писав про ставлення Пріянки Чопри до розлучення брата Ніка Джонаса та Софі Тернер.