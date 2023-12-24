Настя Каменських прокоментувала чутки про розлучення з Потапом (відео)

Зіркова пара одружилася у 2019 році. Останнім часом ширяться чутки про їхній розрив.

Українська співачка Настя Каменських прокоментувала чутки про розлучення з Потапом. Подробицями особистого життя артистка поділилася в програмі Євгена Клопотенка "Пекельні борошна".

Зірковий дует готував гречаники напередодні новорічних свят, а український ресторатор та шеф-кухар запитав гостю свого шоу про стосунки з її коханим на фоні частих чуток у мережі про розлучення подружжя.

"У нас як між чоловіком і дружиною все чудово. Я розумію, про що ти кажеш, бо було дуже багато різних слушочків. Але ні, все добре", — зазначила зірка сцени.

Окрім цього, Настя Каменських наголосила, що чоловіка треба нагодувати, аби зберегти з ним хороші стосунки.

"Коли чоловік бачить, що ти для нього щось зробила і даєш йому цю тарілочку, — усе, він просто ніби знову в тебе закохується", — зазначила дружина Потапа.

Настя Каменських відповіла на чутки про розрив з Потапом

Співачка та репер одружилися у травні 2019 року. Церемонія стала несподіванкою для прихильників зірок, оскільки вони до останнього тримали свої стосунки в секреті.

Останнім часом у мережі ширяться чутки про розлучення пари. Блогер Артур Адамов розповідав, що Каменських та Потап уже не живуть разом та незабаром повідомлять про новий сімейний статус. Втім, зіркове подружжя спростовує домисли.

Наразі ж Потап перебуває в Іспанії, куди полетів після ОАЕ та США.

Настя Каменських та Потап

Нагадаємо, Потап та Настя Каменських прилетіли до Маямі презентувати нову пісню артистки.

Також Фокус писав про переклад хітів Насті Каменських українською.