Меган Фокс помітили на побаченні з нареченим (фото)

Пара заручилася ще на початку 2022 року, проте наразі про весілля не повідомляється.

37-річна американська акторка Меган Фокс влаштувала побачення з нареченим Machine Gun Kelly, коли її помітили вперше після того, як стало відомо, що зірка перенесла позаматкову вагітність. Про це пише Daily Mail.

Меган була в білій сукні з вирізами, виходячи з улюбленого знаменитостями ресторану "Нобу" в Малібу з 33-річним музикантом. Образ багатодітної мами складався з довгої сукні з багатьма вирізами, скріпленими кількома шнурками.

Вона поєднала образ із прозорими підборами та білим пальтом, накинутим на плечі.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Акторка доповнила вечірній лук довгим срібним намистом і мерехтливим клатчем у тон.

MGK (Колсон Бейкер) тим часом продемонстрував свій звичайний стиль, одягнувши чорний топ з довгими рукавами, шкіряні широкі штани та чорні шкіряні чоботи на платформі з малюнком білих зубів. Він носив багато ювелірних прикрас, включаючи великі срібні сережки та відповідне кольє-кульку з великим кулоном. Його світле волосся було скуйовджене, коли музикант тримав руку своєї коханої.

Нещодавно акторка розповіла, що в неї була позаматкова вагітність за кілька років до викидня.

Нагадаємо, як викидень вплинув на стосунки Меган Фокс та Колсона Бейкера.

Також Фокус писав про зйомку Меган Фокс українською фотографкою.