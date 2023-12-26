Майбутня королева: у чому унікальність Кейт Міддлтон

Старший син короля Великобританії Чарльза ІІІ та його обраниця одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох дітей.

Стало відомо, яка в Кейт Міддлтон є суперсила. Про це пише People.

Дружина принца Вільяма відчула підтримку найближчих людей, коли вона влаштувала свій щорічний концерт колядок 8 грудня 2023 року. Але святкова подія відбулася на тлі хвилі суперечок.

Лише за кілька днів до цього вийшла нова книга біграфа Сассекських Оміда Скобі "Фінал", у якій принцесу Уельську описали як "холодну" та непривітну до Меган Маркл, а в нідерландському перекладі книги дружина принца Вільяма була названа поряд із королем Чарльзом як члени королівської родини, які нібито брали участь у розмовах про колір шкіри сина принца Гаррі та Меган, принца Арчі, ще до його народження у 2019 році.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Втім, того вечора мама трьох дітей професійно проігнорувала запитання журналістів щодо цього приводу.

"Саме тому багато людей, які працювали з нею, вважають, що вона є такою цінною для королівської родини, тому що вона має дивовижний професіоналізм", – розповідає письменник Валентин Лоу.

Окрім цього, Кетрін підтримує свого чоловіка та майбутнього короля Великобританії, принца Вільяма.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

"Вона має публічний імідж милосердної та усміхненої і, насмілюсь сказати, нешкідливої. Але насправді вона сильна духом, вольова і готова битися за те, чого вона хоче і що вважає правильним", — зазначає Лоу.

Зокрема, мама трьох королівських спадкоємців мислить стратегічно.

"Одного разу вона стане королевою, і в її серці є довгострокові інтереси монархії та королівської родини", — додає експерт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала новий портрет принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти на різдвяній службі 2023.