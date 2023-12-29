Зневоднюють і провокують появу зморшок: 5 найшкідливіших напоїв для шкіри

Коли справа доходить до збереження молодої та сяючої шкіри, то, насамперед, ви стежите за тим, які засоби наносите на шкіру. Однак, якщо ви не будете контролбвати, що їсте і п'єте, то всі ваші старання підуть нанівець.

Так, ваш режим, якість харчування і сон відіграють важливу роль у збереженні молодості шкіри. На думку дерматологів, відмова від цих п'яти напоїв та обмеження їх вживання може запобігти передчасному старінню. Про це пише She Finds.

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Газована вода

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Газовані напої, як правило, шкідливі для здоров'я і містять багато цукру, що може завдати шкоди вашій шкірі, каже дерматолог Наталі Карлтон.

"Кінцеві продукти глікування, або AGE, створюються, коли амінокислоти в колагені та еластині, які підтримують дерму, з'єднуються разом з глюкозою і фруктозою, що містяться в газованих напоях", — зазначає доктор Карлтон.

"Глікування амінокислот ускладнює відновлення волокон колагену й еластину, що призводить до старіння шкіри. Доктор Карлтон не радить вживати напої з високим вмістом цукру або продукти з кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози.

Фруктові соки

Можливо, у них не така погана репутація, як, наприклад, у газованих напоїв, але промислові фруктові соки зазвичай містять багато цукру — і саме цей цукор може розщеплювати колаген та еластин. Найкраща альтернатива, якщо ви хочете випити чогось солодкого, — це додати у воду часточки цитрусових або свіжі ягоди.

Алкоголь

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За даними журналу клінічної та естетичної дерматології, вживання восьми або більше алкогольних напоїв на тиждень може кардинально змінити вашу шкіру і призвести до появи чіткіших заломів та зморшок, розширення кровоносних судин (що призводить до специфічного рум'янцю на шкірі) і навіть набряклості під очима.

Енергетичні напої

Шкіра навколо очей ніжна, і з віком втрата вологи в цій ділянці є нормальним явищем. Однак, замість того, щоб зволожувати шкіру, енергетичні напої можуть її зневоднювати. Їхнє часте вживання може призвести до темних кіл під очима та появи тонких зморщок, каже доктор Хосе Маєр, засновник Науково-дослідного інституту геліотерапії та експерт зі здоров'я шкіри.

Маєр зазначає, що кофеїн, який часто міститься в енергетичних напоях, пригнічує здатність організму виводити рідину з тканин, тож вона накопичується в тканинах під очима, спричиняючи їхній набряк.

За його словами, кофеїн також звужує кровоносні судини в цій ділянці, що збільшує приплив крові та провокує ще більший набряк. Як і газовані напої, енергетичні напої мають сечогінний ефект, що робить їх далеко не ідеальним напоєм для здоров'я і краси.

Кава в пляшках

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Багатьом потрібна кава, щоб почати свій день, але найгірша кава, яку ви можете вибрати для своєї шкіри, — це оброблена кава в пляшках з великою кількістю цукру.

Коли ви готуєте каву самостійно вдома, ви можете підсолодити її натуральним підсолоджувачем і додати трохи знежирених вершків. І навпаки, кава в пляшках часто містить добавки, які зневоднюють шкіру і сприяють швидшій появі зморшок, заломів та темних кіл під очима.

Ці види кави "сповнені токсинів, які можуть зробити шкіру сухою і збезводненою, особливо в разі надмірного вживання", — каже доктор Надір Казі, доктор медичних наук, сертифікований лікар-дерматолог.

Щоб уникнути цього, Казі рекомендує спробувати чорну каву, оскільки вона все одно дасть вам такий необхідний заряд енергії, за смаком нагадує міцнішу версію вашого улюбленого кавового напою і є низькокалорійною.

Здорові альтернативи

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Коли справа доходить до напоїв, існує безліч смачних і корисних альтернатив, які можуть поліпшити здоров'я та зовнішній вигляд вашої шкіри.

"У склянку теплої води вичавіть сік невеликого цілого лимона", — радить дерматолог Анна Чакон. "До неї додайте дві-три ложки чистого меду і ретельно розмішайте. Прокинувшись, випийте його натщесерце. Крім поліпшення травлення, склянка лимонної води з медом забезпечить вам чисту шкіру без прищів".

Ще один чудовий напій — зелений чай, який містить катехіни — флавоноїдний антиоксидант, що уповільнює процес старіння шкіри. "Чашка зеленого чаю вранці може поліпшити стан вашої шкіри, вилікувати прищі, очистити пори тощо", — каже доктор Чакон.

А якщо вам цікаво, які соки найкраще підходять для молодості шкіри, то найкращим вибором доктора Чакон є соки з огірка і шпинату, які, за її словами, природним чином зволожують шкіру, а високий вміст клітковини сприяє виведенню токсинів.

Нагадаємо, нерівність, шорсткість і горбистість шкіри може бути спричинена різними причинами, тож, щоб усунути цю проблему, потрібно, насамперед, визначити, що посприяло цьому стану.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.