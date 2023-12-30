"Я впевнена": дружина Кіма розповіла, чи може її чоловік стати президентом України (відео)

Віталій познайомився зі своєю майбутньою дружиною на день міста в Миколаєві. Хлопець та дівчина почали зустрічатися у 2010 році, а одружилися через 7 років.

Дружина голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма Юлія заявила, що не хоче, аби її чоловік став президентом України. Про це вона розповіла в YouTube-проєкті Раміни.

"Ні, ні й ще раз, ні. Я навіть не хочу думати і впевнена, що цього (що Віталій Кім стане президентом, — ред.) не буде", — сказала Юлія.

Реакція Юлії Кім на призначення чоловіка головою Миколаївської ОДА

Вона зазначила, що була шокована, коли дізналася, що Віталія Кіма призначили головою Миколаївської ОДА. З її слів, Кім не розповідав їй про свої плани, натомість вона побачила новину в місцевих інтернет-виданнях. Після цього жінка почала читати коментарі, але вони їй не сподобалися, оскільки люди писали про його корейське походження, зокрема про те, що в області почнуть вирощувати цибулю та їсти собак. Того ж дня у Юлії піднялася температура, і вона вирішила, що більше не буде на це реагувати і вже наступного прийняла цей факт.

Чутки про призначення Кіма на посаду голови КМДА

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також прокоментував чутки, які з'явилися у ЗМІ у червні, про своє можливе призначення на посаду голови КМДА. З його слів, він не отримував подібних пропозицій. Крім цього, він не хоче та не погодився б. Адже це не його регіон, і він його "не розуміє". Він зауважив, що є завдання, плани та особисті цілі, які він перед собою ставив, у Миколаєві.

Кім наголосив, що фейк про його можливе призначення міг з'явитися через те, що хотіли когось іншого призначити на цю посаду. Зокрема, для відволікання або випадково, проте "було весело", наголосив він.

Як Віталій Кім познайомився зі своєю дружиною

Юлія та Віталій Кім познайомилися на день міста в Миколаєві, тоді був безкоштовний концерт. Дівчина була разом з подружкою, а Кім з другом. Зі слів Юлії, Віталій запитав у неї, чи не замерзла вона та запропонував чаю. Зустрічатися вони почали у 2010 році, проте одружилися лише через 7 років.

Нагадаємо, у січні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Instagram опублікував фото з дружиною та сином. У коментарях користувачі мережі засипали родину компліментами.

27 грудня Віталій Кім заявив, що воювати повинна вся Україна. Він наголосив, що чим більше громадян мобілізують, тим швидше російський президент Володимир Путін "здасться".