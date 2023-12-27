Путін швидше здасться: Кім заявив, що воювати мають 40 млн українців (відео)

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, нині в Україні "точно така ж ситуація", як під час Другої світової війни, але "фашисти — це росіяни".

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Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування не робило запит про мобілізацію 400-500 тисяч українців, однак, сформувало приблизну цифру людського ресурсу на 2024 рік. Проте, за словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, воювати повинна вся Україна. Про це він заявив в ефірі "Фабрики новин".

Як нагадав Кім, під час Другої світової війни було втрачено 40 мільйонів солдатів, з яких приблизно 7-9 мільйонів — українці, котрі відбилась від фашистів. За словами голови Миколаївської ОВА, нині в Україні "точно така ж ситуація, але фашисти — це росіяни".

Крім того, Віталій Кім зазначив, що воювати повинен кожен українець, а не лише 500 тисяч військовозобовʼязаних.

"Я вважаю, що вся країна має воювати. От вся. Повністю. Не 500 тисяч, а 40 мільйонів", — наголошує він.

Також, за словами Кіма, чим більше українців мобілізують, тим швидше президент Російської Федерації Володимир Путін "здасться".

"Якщо Путін побачить, що в Україні піднялося не 500 тисяч, а 2 млн добровольців, то він скаже — "ой, блін, а що мені робити?", — заявляє очільник ОВА.

Залужний про демобілізацію та роботу ТЦК

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у вівторок, 26 грудня, заявив, що домовленості з Міноборони досягнуто про демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов.

Першим фактором, який наблизить демобілізацію, є відсутність загострень на фронті. А другою умовою буде достатня кількість мобілізованих до цього часу.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ залишився незадоволений роботою військкоматів. Він зазначив, що співробітники територіальних центрів комплектування повинні володіти певним комплексом навичок і знань, щоб бути здатними ефективно виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, також на брифінгу Залужний заявив, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го за рахунок зміни технологій ведення війни. Залужний зазначив, що у Збройних силах встановили наявні проблеми та знайшли відповідні рішення.