Путин скорее сдастся: Ким заявил, что воевать должны 40 млн украинцев (видео)

По словам главы Николаевской областной военной администрации, сейчас в Украине "точно такая же ситуация", как во время Второй мировой войны, но "фашисты — это русские".

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Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев, однако, сформировало приблизительную цифру человеческого ресурса на 2024 год. Тем не менее, по словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, воевать должна вся Украина. Об этом он заявил в эфире "Фабрики новостей".

Как напомнил Ким, во время Второй мировой войны было потеряно 40 миллионов солдат, из которых примерно 7-9 миллионов — украинцы, которые отбились от фашистов. По словам главы Николаевской ОВА, сейчас в Украине "точно такая же ситуация, но фашисты — это русские".

Кроме того, Виталий Ким отметил, что воевать должен каждый украинец, а не только 500 тысяч военнообязанных.

"Я считаю, что вся страна должна воевать. Вот вся. Полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов", — отмечает он.

Также, по словам Кима, чем больше украинцев мобилизуют, тем быстрее президент Российской Федерации Владимир Путин "сдастся".

"Если Путин увидит, что в Украине поднялось не 500 тысяч, а 2 млн добровольцев, то он скажет — "ой, блин, а что мне делать?", — заявляет глава ОВА.

Залужный о демобилизации и работе ТЦК

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во вторник, 26 декабря, заявил, что договоренности с Минобороны достигнуты о демобилизации военных через 36 месяцев, но при определенных условиях.

Первым фактором, который приблизит демобилизацию, является отсутствие обострений на фронте. А вторым условием будет достаточное количество мобилизованных к этому времени.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ остался недоволен работой военкоматов. Он отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования должны обладать определенным комплексом навыков и знаний, чтобы быть способными эффективно выполнять свои обязанности.

Напомним, также на брифинге Залужный заявил, что следующий год будет отличаться от 2023-го за счет изменения технологий ведения войны. Залужный отметил, что в Вооруженных силах установили имеющиеся проблемы и нашли соответствующие решения.