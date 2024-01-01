Джамала показала синів, що підросли (фото)

Емір-Рахман і Селім-Гірай приміряли вишиванки. Їхня зіркова мама подякувала прихильникам за підтримку у 2023 році.

40-річна українська співачка Джамала показала новорічні кадри з двома синами. Фото переможниця "Євробачення-2016" виклала в Instagram.

Старший спадкоємець співачки Емір-Рахман і молодший Селім-Гірай позували біля зіркової мами напередодні Нового 2024 року. Хлопчики приміряли вишиванки та коричневі штани. Тим часом Джамала постала в білій футболці та довгій темній спідниці.

"Діти. Майбутнє. Мрії. Надії. Любов. Віра. Перемога. Поки без підсумків року… Люблю вас! Дякую вам за цей рік: слідкували, слухали, любили. Слава нашим ЗСУ. З Новим роком 2024!" — написала артистка.

Джамала із синами

"З Новим роком", — написала в коментарях українська реперка Альона Альона.

"Нехай рік буде теплим", "Які красунчики. З прийдешнім Новим роком вас, Джамало! Бажаю якнайбільше щасливих миттєвостей і приводів для щирих посмішок, як на цих чудових фото! Перемог вам і нашій рідній Україні!", "Краса для очей", — коментують прихильники співачки її новий допис.

Зазначимо, що Джамала одружена з підприємцем Бекіром Сулеймановим з 2017 року. Подружжя виховує двох спадкоємців.

Джамала з чоловіком

Нагадаємо, Джамалу заочно заарештували в Росії за "фейки" про російську армію.

Також Фокус писав про зустріч Джамали з президентом США Джо Байденом.