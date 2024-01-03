Жодних штанів: Каньє Вест придумав нові образи для Б'янки Цензорі (фото)

Фотографії дружини, опубліковані Каньє Вестом, викликали шквал критики. Користувачі вимагають від нього перестати перетворювати Б'янку на героїню фільмів для дорослих.

46-річний американський репер Каньє Вест поділився в Instagram кількома фото своєї 28-річної дружини Б'янки Цензорі, на яких та позує практично оголеною.

Він опублікував три знімки, зроблені в будинку пари. На одному з них дівчина стоїть у мікроскопічних трусиках, а її груди ледь прикриті хутряною смужкою. В іншому кадрі вона позує в шкіряному корсеті, а замість ліфа або бюстгальтера — дві тонкі смужки, які навіть не повністю прикривають соски. На третьому фото вона накинула поверх відвертого ансамблю шкіряний довгий плащ.

"Цього року без штанів", — свідчить підпис.

Фото: kanyewest/instagram

Користувачі не змогли промовчати у відповідь на публікацію подібних знімків. Багато хто зазначив, що Б'янка має дуже сумний вигляд, а її так званий одяг не витримує жодної критики.

"Схоже на порно. Він любить кричати, як Кріс Дженнер продає своїх дочок за гроші, і він не хоче цього для своїх дочок, але ці фотографії в порядку? Плюс той факт, що ця жінка схожа на Кардаш'ян, робить це скоріше жартом", "Значить, Норт і Чикаго (доньки Каньє Веста й Кім Кардаш'ян, — прим. авт.) зможуть так одягатися, коли стануть старшими? Ви згодні, що ваші діти гуляють і бачать, що люди нічого не носять на публіці? Це ідіотизм, а не геніальність", "Це трохи моторошно, тому що вона твоя дружина, а ти поводишся з нею як із людською лялькою-домінантою", "На цьому етапі ви перетворюєте красиву молоду жінку на те, чим ви володієте й чим граєтеся, а не на те, чим ви дорожите", "Він проповідує християнство, а потім робить такі речі", "Бідолаха, Кім справді ухилилася від кулі, якщо чесно", "Це той самий хлопець, який любить проповідувати всім про Бога та цінності. Дозвольте мені сказати вам одну дивну річ: присутність вашої дочки в тіктоці не зіпсує її. ЇЇ ТАТО публікує принизливі фотографії оголених жінок!" — пишуть під публікацією.

Ще влітку Б'янка не раз потрапляла під шквал критики, виходячи на публіку в одязі, що більше нагадував спідню білизну та був надмірно відвертим. Особливо багато скандалів виникло під час перебування пари в Італії, де місцеві консервативні жителі були шоковані тим, у якому вигляді дівчина ходила по вулицях.

Масла у вогонь підлили любовні втіхи репера та його дружини під час катання на човні у Венеції. Човнова компанія довічно внесла Каньє до чорного списку клієнтів, а місцева влада взялася розслідувати інцидент.

Такий стан справ, за словами інсайдерів, не до душі й самій Б'янці. Нещодавно вона поставила ультиматум Весту, зажадавши перестати контролювати її.

"Вона сказала йому, що його нещодавня поведінка була неприйнятною та що він повинен перепросити, тому що він наражає їх на небезпеку та подає жахливий приклад своїм дітям. Б'янці справді набридло його прагнення до уваги, і вона знає, що він не той, ким він є насправді", — кажуть джерела.

Вест і Цензорі одружилися в грудні 2022 року, всього через місяць після того, як Каньє розлучився з Кім Кардаш'ян.

Як писав Фокус, у ЗМІ з'явилися чутки про розрив пари, які пізніше не підтвердилися.