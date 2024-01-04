Актриса Мішель Єо вперше стала бабусею в перший день 2024 року

Малюк народився у пасинка оскароносної акторки: сина колишнього боса команди Ferrari "Формули 1" Жана Тодта — Ніколя і його дівчини Дарін. Малюка назвали Максимом.

Володарка премії "Оскар", 61-річна актриса Мішель Єо вперше стала бабусею. Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зірка опублікувала кілька фотографій із малюком, якого назвали Максим.

Мішель Єо з родиною

Батьки Максима — син чоловіка актриси Жана Тодта і його дівчина Дарін.

"Дякую нашим дорогим Ніколя і Дарін за те, що зробили нас найщасливішими і найгордішими бабусею і дідусем! Ласкаво просимо, маленький Максим", — написала вона.

Мішель Єо опублікувала кілька постів і навіть натякнула на те, що малюк народився в перший день 2024 року.

Мішель Єо з онуком

"Маленьке диво в перший день 2024 року. Ми так по-справжньому щасливі… не можу передати, як я рада цьому абсолютно особливому згустку радості", — написала Мішель.

Нагадаємо, Мішель і Жан Тодт одружилися 27 липня 2023 року після 19-річних заручин. На фотографіях з весілля пари в Женеві, Швейцарія, опублікованих пілотом Формули-1 Феліпе Массою, Єо з гордістю тримає свого "Оскара", якого взяла на церемонію. Це особлива нагорода для акторки, адже Йео стала першою азійкою, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Для Мішель — це другий шлюб. Перший раз вона була одружена з бізнесменом з Гонконгу Діксоном Пулом. Пара прожила в шлюбі всього чотири роки і розлучилася 1992 року.

Але актриса підтримує добрі стосунки зі своїм колишнім чоловіком і навіть стала хрещеною матір'ю однієї з його дочок.

Фокус писав про Мішель Єо і про найцікавіші факти з її життя.