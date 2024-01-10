Принца Гаррі та Меган Маркл знову публічно висміяли в США

У США принц Гаррі та Меган Маркл приїхали відомою парою, яка була цікава публіці. Але подальші інтерв'ю та скарги на королівську сім'ю призвели до того, що подружжя розгубило свою репутацію та перетворилося на об'єкт для насмішок.

Герцоги Сассекські, які оскандалилися своїми нападками на королівську сім'ю в численних інтерв'ю та шоу, продовжують втрачати репутацію. Якщо раніше їх висміяли в мультфільмі "Південний парк", що дуже засмутило Меган Маркл, то тепер над ними пожартували на церемонії нагородження премією "Золотий глобус", пише MailOnline із покликанням на експертів із культури та королівської сім'ї.

Ведучий заходу, американський комік Джо Кой заявив зі сцени, що парі платять "мільйони доларів за те, що вони абсолютно нічого не роблять, і це тільки Netflix". Коментар був зустрів гучний сміх у залі, зокрема з боку виконавчого директора Netflix Теда Сарандоса.

Кой також викликав сміх, коли пожартував, що роль королеви у фільмі "Корона" у виконанні Імельди Стонтон "була такою гарною, що принц Гаррі зателефонував їй і попросив грошей".

Коментар про прохання грошей пролунав після того, як Гаррі сказав Опрі Вінфрі під час сенсаційного інтерв'ю пари 2021 року, що його батько, тодішній принц Чарльз, а тепер король Чарльз III, "буквально відрізав його у фінансовому сенсі", коли Гаррі та Меган пішли з посади старших членів королівської сім'ї роком раніше.

Netflix є одним із основних джерел доходу пари після того, як у вересні 2020 року вони підписали багаторічний контракт на суму 100 мільйонів доларів із потоковою мережею.

Їхній контракт на подкаст зі Spotify було розірвано лише після одного сезону подкасту Меган "Архетипи", а виконавчий директор фірми Білл Сіммонс пізніше назвав їх "шахраями".

Королівський журналіст Філ Дамп'єр заявив, що регулярні глузування в США ускладнюють життя Сассексам, оскільки американцям вони "набридли своїми постійними стогонами".

"Кілька років тому Гаррі та Меган не зазнали б такого приниження, але тепер вони є об'єктом жартів, навіть серед красунь Голлівуду, які прокинулися. Коли ви стаєте предметом насмішок, ви потрапляєте в біду. Коли вони вперше переїхали до Америки, вони були популярною парою, але люди побачили їх наскрізь і втомилися від їхніх постійних стогонів. Це останній епізод зі щоразу більшого списку насмішок над ними слідом за "Південним парком" та іншими шоу", — сказав він.

За його словами, пара після втрати контракту зі Spotify і браком ідей для Netflix стала джерелом розваги навіть для тієї лівоцентристської аудиторії, яка раніше їм симпатизувала. Якщо Меган і Гаррі нічого не придумають для заробітку 2024 року, на них чекає різке падіння.

"Вони очікують на критику з боку преси та соціальних мереж, але нападки з боку світу шоу-бізнесу показують, наскільки низько вони впали".

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі випустили милий відеоролик, намагаючись врятувати свою кар'єру та репутацію.