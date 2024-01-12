Б'янка Цензорі з'явилася на вулиці в незвичному образі

Б'янка була одягнена з ніг до голови в чорне і виглядала напруженою. У Каньє зараз теж не найкращі часи, оскільки на нього знову подали до суду.

29-річна Б'янка Цензорі, дружина репера Каньє Веста, яка давно прославилася своїми надто відвертими вбраннями, була помічена в Лос-Анджелесі надмірно одягненою, пише TMZ.

Незважаючи на те, що артист нещодавно заявив, що його дружина носитиме значно менше одягу, ніж 2023-го, була одягнена в мішкувате шкіряне довге пальто і хутряну чорну шапку. Свій ансамбль вона завершила чорними чобітьми.

Зараз у музиканта не найблагополучніший період. На нього подали до суду за те, що він напав на людину, яка попросила в нього автограф. Інцидент стався в січні 2022-го біля елітного клубу в центрі Лос-Анджелеса.

Позивач стверджує, що став жертвою нападу і побиття та пережив емоційний стрес, і тепер вимагає від Каньє відшкодування збитків.

Своєю чергою музикант відповів, що чоловік, якого він ударив, не був його фанатом, а намагався заробити гроші, продаючи автографи.

"Це те саме, що й папараці, це не фанат. Це той, хто використовує ваш імідж і, ймовірно, ніколи не слухав ваших пісень", — заявив він.

Повертаючись до Б'янки, зазначимо, що на свій день народження вона з'явилася в ресторані босоніж і в бюстгальтері, що являв собою дві смужки на сосках. Подібний образ для неї раніше анонсував Каньє, опублікувавши серію відвертих фото дружини. Вона позувала в мікроскопічних трусиках, практично невидимому бюстгальтері і при цьому виглядала дуже невеселою.

Друзі Б'янки закликали Веста не перетворювати дружину на героїню порно і не принижувати її подібними публікаціями.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі поставила чоловікові ультиматум, а той публічно заявив, що йому потрібно від дружини.