Тяжкохвора зірка "Беверлі-Гіллз 90210" Шеннен Догерті розповіла, як її потрібно поховати

Актриса зробила виконавцем свого заповіту близького друга Кріса Кортаццо. Вона не тільки довірила йому розвіяти її прах, а й використати частину його для створення прикрас.

52-річна американська акторка Шеннен Догерті, зірка молодіжного серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", яка зараз бореться з четвертою стадією раку молочної залози, схоже, прийняла той факт, що хвороба прогресує, не залишаючи їй шансів на життя. Про те, як вона хоче бути похованою і кого не бажає бачити на своєму похороні, знаменитість розповіла у відвертій бесіді з другом Крісом Кортаццо, який також є виконавцем її заповіту, розмістивши частину бесіди на сторінці в Instagram.

За словами Шеннен, вона хоче, щоб її кремували, а її прах "змішали з останками її собаки і батька". Актриса сказала, що знає багато людей, які прийдуть попрощатися з нею, але серед них будуть ті, кого б вона не хотіла бачити.

"Я не хочу, щоб вони були там, тому що причини їхньої появи не обов'язково найкращі", — наголосила Догерті.

Пізніше вона заявила, що знала кількох конкретних людей, яким "насправді не настільки подобається, щоб прийти на її похорон".

Актриса уточнила, що люди, про яких ідеться, найімовірніше, з'являться на її поминках, і що вона хотіла взяти до уваги ймовірність того, що вони це зроблять":

"Вони будуть присутні на службі, тому що це політично коректний вчинок, і вони не хочуть виглядати погано, тому я ніби хочу зняти з них тиск і хочу, щоб мій похорон був схожий на свято любові".

Їй хочеться, щоб її поминки були безтурботним заходом, де її друзі могли б спілкуватися один з одним.

"Я не хочу, щоб люди плакали або говорили в приватному порядку: "Слава богу, ця с*чка вже мертва", — гірко пожартувала вона.

Догерті також дала Кортаццо дозвіл перетворити частину її праху на прикраси.

Коли її запитали, де вона хотіла б викинути більшу частину свого праху, Шеннон зазначила, що "ще не придумала цього".

Рак молочної залози в акторки діагностували 2015 року. Через кілька років вона увійшла в ремісію і вірила, що хвороба відступила. Однак онкологія повернулася 2019-го, і рік потому Догерті зізналася, що рак уже на четвертій стадії, а метастази вразили її кістки. У червні 2023 року стало відомо, що метастази дісталися і до головного мозку.

У соцмережі вона кілька разів показувала етапи боротьби з хворобою і не приховувала від шанувальників сліз болю.

Раніше Фокус писав, що Шеннен пояснила, чому її рано списувати з рахунків.