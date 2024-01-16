Дуа Ліпа вперше вийшла у світ з новим бойфрендом (фото)

Про новий роман артистки та актора Каллума Тернера стало відомо лише на початку 2024 року. Перед цим вона розійшлася з режисером Роменом Гаврасом.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа вперше вийшла у світ з новим бойфрендом. Про це пише Page Six.

Зірка сцени косовського походження та 33-річний актор Каллум Тернер зʼявилися разом через кілька днів після того, як інсайдери повідомили, що "нова" пара "без розуму одне від одного".

Дуа Ліпа відвідала захід питань і відповідей свого коханого в театрі Aero в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Співачка посміхалася, покидаючи театр разом зі своєю командою.

Після цього новоспечена пара повечеряла в R+D Kitchen у Санта-Моніці разом із групою друзів.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер

Співачка та актор окремо від друзів влаштувалися поруч одне з одним у кабінці, де вони їли різноманітну їжу та пробували коктейлі.

Британський актор, який наразі знімається у двох головних голівудських серіалах, був одягнений у звичайні штани карго та масивний сірий светр, тоді як Ліпа була в білій сорочці, довгому чорному пальті та темно-коричневих штанях.

Дуа Ліпа Фото: Instagram dualipa

Зірка сцени доповнила свій образ масивними сережками, металевими туфлями в тон і маленькою сумочкою.

Напередодні джерело розповіло, що пара неймовірно щаслива на цьому етапі своїх стосунків.

Нагадаємо, Дуа Ліпа розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Також Фокус писав про трейлер комедійного бойовика, у якому знялася Дуа Ліпа.